Irán acusa a Estados Unidos de "sabotear" el diálogo de paz en Medio Oriente

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, lanzó una acusación directa contra los Estados Unidos al afirmar que Washington está "saboteando" las conversaciones orientadas a poner fin a la guerra en Medio Oriente debido a sus "persistentes exigencias maximalistas".

Según la información transmitida, esta postura fue expuesta en el marco de una conversación telefónica con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, en la que ambos analizaron el complejo escenario regional.

En ese diálogo, Araghchi sostuvo que:

La "mala fe de Washington" ha sido un factor determinante en el bloqueo del proceso.

ha sido un factor determinante en el bloqueo del proceso. Las "posiciones contradictorias" de Estados Unidos dificultan cualquier avance.

de Estados Unidos dificultan cualquier avance. Las "repetidas traiciones" atribuidas a la administración estadounidense erosionaron la confianza.

atribuidas a la administración estadounidense erosionaron la confianza. Las "exigencias excesivas" impidieron la continuidad del diálogo.

Estas afirmaciones fueron reproducidas por la agencia local de noticias Tasnim, citada en el reporte original.

Desconfianza y continuidad del proceso diplomático

A pesar de este diagnóstico crítico, el jefe de la diplomacia iraní manifestó una "profunda desconfianza" hacia la administración estadounidense. Sin embargo, al mismo tiempo subrayó que la República Islámica de Irán "abordó este proceso diplomático con responsabilidad y la máxima seriedad".

En ese sentido, Araghchi remarcó que, a pesar de las tensiones, su país continúa trabajando con el objetivo de alcanzar un resultado "razonable y justo".

Este equilibrio entre denuncia y continuidad del diálogo refleja una estrategia diplomática dual: por un lado, la crítica abierta al rol de Washington; por otro, la insistencia en mantener abierta la vía negociadora.

Mediación regional y reunión clave en Teherán

En paralelo a la conversación con Naciones Unidas, el canciller iraní desarrolló una intensa agenda diplomática en la capital del país. Allí sostuvo una reunión considerada clave con el jefe del Estado Mayor del Ejército pakistaní, el general Asim Munir.

El encuentro tuvo lugar en Teherán y se centró en las iniciativas diplomáticas en curso destinadas a:

Prevenir una escalada mayor del conflicto regional .

. Destrabar el cese de las hostilidades .

. Coordinar esfuerzos de mediación entre actores involucrados.

El rol de Pakistán aparece como un elemento central en estas gestiones, ya que el general Munir arribó el viernes a la capital iraní actuando como mediador formal en negociaciones secretas y abiertas entre Teherán y Washington.

Contactos paralelos con actores regionales

Durante la misma jornada diplomática, Araghchi también mantuvo comunicaciones telefónicas separadas con sus homólogos de tres países clave de la región:

Qatar

Turquía

Irak

Estos intercambios tuvieron como objetivo principal coordinar posiciones comunes frente a la creciente disputa entre Irán y Estados Unidos, en un contexto regional marcado por tensiones persistentes.

La estrategia de Irán, según se desprende de estos contactos, apunta a consolidar un frente diplomático regional que permita contener los focos de conflicto que amenazan la estabilidad de todo Medio Oriente.

Un tablero diplomático en tensión permanente

El conjunto de declaraciones y movimientos diplomáticos describe un escenario en el que las negociaciones no solo se desarrollan en el eje directo entre Irán y Estados Unidos, sino también a través de una red de actores regionales y organismos internacionales.

Por un lado, la denuncia de Araghchi ante la ONU refuerza la narrativa de bloqueo atribuida a Washington. Por otro, las reuniones en Teherán y los contactos con Qatar, Turquía e Irak evidencian un esfuerzo sistemático por mantener canales abiertos de comunicación regional.

En este contexto, la figura de la mediación pakistaní, representada por el general Asim Munir, se inserta como un elemento adicional en una arquitectura diplomática compleja, donde múltiples actores intentan evitar una escalada mayor.