Un dirigente de EE.UU. dijo que Argentina enviará buques contra Irán y pidió apoyar el reclamo por Malvinas

El dirigente republicano estadounidense Marc Zell, presidente de Republicans Overseas Israel, aseguró que la Argentina estaría dispuesta a enviar buques militares para colaborar con Estados Unidos en el golfo Pérsico, en el marco del conflicto con Irán, y pidió que la administración de Donald Trump respalde el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas como gesto de reciprocidad.

Según se conoció, Zell reconoció que el gobierno de Javier Milei mantiene una posición de fuerte alineamiento con Washington y afirmó que Buenos Aires estaría dispuesta a brindar apoyo naval si así fuera requerido.

En ese contexto, cuestionó, mediante una publicación en redes sociales, la postura del Reino Unido frente a la guerra con Irán y planteó que Estados Unidos debería revisar su histórica posición sobre la disputa por las Islas Malvinas.

"Sugiero que la administración Trump reconsidere su apoyo a la reclamación británica y cambie su respaldo a Argentina en la disputa por las Islas Malvinas, dada la perfidia de Gran Bretaña y el firme apoyo del presidente Milei a EE. UU. en su conflicto con Irán", sostuvo el referente republicano en un posteo en X, quien además criticó la actitud británica respecto del conflicto en Medio Oriente.

Las declaraciones se producen en un contexto de estrecha sintonía política entre el presidente Javier Milei y la administración de Donald Trump. Desde el inicio de la escalada en Medio Oriente, el gobierno argentino expresó su respaldo a Estados Unidos e Israel y condenó al régimen iraní.

Hasta el momento, el gobierno nacional no confirmó oficialmente el eventual envío de buques militares ni realizó anuncios sobre una participación concreta en operaciones navales, sino que las afirmaciones surgieron exclusivamente de Marc Zell y no fueron respaldadas por autoridades de la Casa Rosada o del Ministerio de Defensa.