Irán cerró su espacio aéreo en medio de la escalada de tensión con Estados Unidos

En medio de la escalada de tensión interna en Irán, el gobierno iraní cerró su espacio aéreo para todos los vuelos, con excepción de los internacionales con origen o destino hacia Teherán que cuenten con una autorización especial, según informó Flightradar24.

La decisión tendrá validez para las próximas dos horas, en principio, y llega luego de que Irán amenazara a Estados Unidos con atacar sus bases militares en Medio Oriente, en caso de interferir con la política interna del país. En este momento solo un avión circula por el espacio aéreo persa.

Al mismo tiempo que se emitió el aviso de cierre del espacio aéreo, el Grupo Lufthansa anunció que sus aerolíneas evitarán el espacio aéreo iraní e iraquí "hasta nuevo aviso". El grupo, que incluye a Lufthansa, ITA Airways, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover, Eurowings y Swiss, explicó en un comunicado que evita estos espacios aéreos "debido a la situación actual en Oriente".

Otra compañía que dio aviso sobre modificaciones en sus vuelos fue Air India. A través de un comunicado en X, informó que podría haber demoras y alteraciones en el tiempo de vuelo de algunos aviones.

"Debido a la situación emergente en Irán, el consiguiente cierre de su espacio aéreo y en vista de la seguridad de nuestros pasajeros, los vuelos de Air India que sobrevuelan la región utilizan una ruta alternativa, lo que podría ocasionar retrasos. Algunos vuelos de Air India que actualmente no son posibles se están cancelando", detalló la empresa.

Antes del cierre del espacio aéreo iraní, el presidente estadounidense, Donald Trump, había advertido ejecutar una incursión militar si el régimen de los Ayatollah no cesaba la represión contra los manifestantes en las calles, que ya dejó un saldo de alrededor de 2000 muerto.

No obstante, en el transcurso de este miércoles, durante un evento en la Casa Blanca, Trump reveló que una "alta fuente del otro lado (Irán)" le aseguró que los asesinatos habían "terminado", tras tres días de violenta represión. "Creo que se va encontrar una solución", opinó.

Sin embargo, según reportó un funcionario estadounidense a la agencia Reuters, "todas las señales indican que un ataque estadounidense es inminente", a pesar de que Trump dijo, durante ese mismo evento que por el momento, la posición de Washington será de "observar cómo es el proceso".

Ante estas "tensiones regionales", Qatar informó que la base estadounidense de Al Udeid, la más importante en Oriente Medio, fue evacuada parcialmente.

Se trata de una maniobra preventiva, dado que en el mes de junio de 2025, luego de que Estados Unidos bombardeara las instalaciones nucleares iraníes, Teherán lanzó misiles contra esa base, situada a 190 km al sur de Irán. En paralelo, el Reino Unido anunció que "cerró temporalmente" su embajada en Teherán y España instó a sus ciudadanos a abandonar ese país.

Así es que desde el Departamento de Estado de EE.UU. se emitió la alerta de seguridad, en X advirtiendo a los ciudadanos a que extremen las precauciones en torno a la base militar. "Dadas las actuales tensiones regionales, la Embajada de Estados Unidos en Doha ha recomendado a su personal que extreme las precauciones y limite los viajes no esenciales a la base aérea de Al Udeid. Recomendamos que los ciudadanos estadounidenses en Qatar hagan lo mismo. La Misión de Estados Unidos en Qatar continúa monitoreando la situación", dice el comunicado.

Por su parte, el comandante de los Guardianes de la Revolución, Mohammad Pakpour, indicó que sus fuerzas están preparadas "para responder con firmeza al error de juicio del enemigo" y acusó a Trump y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de ser los "asesinos de la juventud de Irán".

También es importante destacar que los países del G7 se declararon este miércoles "profundamente alarmados por el elevado número de muertos y heridos reportado" y advirtieron que ordenarán más sanciones si la represión no cesa.

