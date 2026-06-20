Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz y aumenta la tensión en Oriente Medio

La tensión en Oriente Medio volvió a escalar este sábado luego de que Irán anunciara un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio mundial de petróleo.

La decisión fue comunicada por el Ejército iraní, que acusó a Estados Unidos de incumplir los compromisos asumidos en el acuerdo preliminar de paz firmado esta semana y señaló que la medida responde a los recientes ataques de Israel contra objetivos en el sur de Líbano.

Según explicó Teherán, el memorando de entendimiento suscripto por el presidente estadounidense Donald Trump y su par iraní Masud Pezeshkian contemplaba un alto al fuego en todos los frentes del conflicto, incluido el territorio libanés, una exigencia impulsada por Irán debido a su alianza con Hezbollah.

A través de un comunicado difundido por la televisión estatal, las autoridades iraníes informaron que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado al tránsito de embarcaciones.

"El cierre constituye una primera respuesta al incumplimiento de la promesa por parte del enemigo", señaló el documento oficial.

Además, el Gobierno iraní advirtió que podría adoptar nuevas medidas si continúan las acciones militares que considera contrarias al acuerdo alcanzado.

Una tregua que duró pocas horas

La decisión de Teherán se produjo apenas horas después de que se anunciara un alto al fuego entre Israel y Hezbollah.

El viernes, un funcionario estadounidense había informado sobre la entrada en vigor de una tregua entre ambas partes, mientras que el embajador israelí en Washington aseguró que su país respetaría el acuerdo siempre que Hezbollah actuara de la misma manera.

Sin embargo, la situación se deterioró rápidamente.

El ejército israelí informó posteriormente que lanzó nuevos ataques contra posiciones de Hezbollah en el sur de Líbano, luego de denunciar el disparo de más de 50 proyectiles contra sus tropas.

Por su parte, la agencia estatal libanesa NNA reportó bombardeos sobre una veintena de localidades en distintas zonas del sur del país.

Las negociaciones quedaron en suspenso

La nueva escalada militar también impactó en las conversaciones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos.

La ronda de negociaciones que debía comenzar este viernes en Suiza fue postergada de manera indefinida tras los enfrentamientos registrados en territorio libanés.

La suspensión se produjo después de una serie de bombardeos israelíes que dejaron más de 40 muertos, según las informaciones difundidas por las autoridades locales.

Inicialmente, el vicepresidente estadounidense JD Vance tenía previsto participar en el encuentro, pero finalmente canceló su viaje.

De acuerdo con medios estadounidenses, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner fueron designados para intentar mantener abierto el canal de diálogo y evitar el colapso definitivo de las conversaciones.

Gestiones diplomáticas para evitar una nueva escalada

Pese al deterioro de la situación, distintos países continúan impulsando esfuerzos diplomáticos para sostener el proceso de negociación.

Según informó el Gobierno suizo, representantes de varios Estados se reunieron este sábado en el complejo de Bürgenstock, cerca de Lucerna, con el objetivo de preservar el diálogo en torno al memorando de entendimiento firmado esta semana.

En paralelo, el ministro del Interior de Pakistán arribó a Irán para mantener encuentros con altas autoridades del país, entre ellas el canciller Abás Araqchi.

Desde la diplomacia iraní señalaron que la visita forma parte de las gestiones de mediación impulsadas por Pakistán para acercar posiciones entre Teherán y Washington.

Si bien el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, sostuvo que no existe urgencia para una nueva reunión debido a que el acuerdo ya fue firmado, también indicó que ambas partes prevén retomar los contactos diplomáticos en los próximos días.

Mientras tanto, el cierre del estrecho de Ormuz y la continuidad de los enfrentamientos en Líbano mantienen en alerta a la comunidad internacional ante el riesgo de una nueva escalada regional.