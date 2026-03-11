Israel intensifica su ofensiva en Líbano mientras Irán lanza una nueva oleada de misiles

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que completaron una nueva oleada de ataques aéreos en Beirut, específicamente en la zona de Dahiyeh, dirigida contra cuarteles y depósitos de armas pertenecientes a la organización Hezbollah.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por el Ejército israelí, las operaciones se concentraron en infraestructura militar vinculada al grupo armado respaldado por el régimen iraní. En ese marco, las autoridades militares también informaron que el día anterior habían bombardeado la sede de Hezbollah en la región de Tiro, situada en el sur de Líbano.

Las FDI señalaron que antes de ejecutar los ataques se adoptaron medidas destinadas a reducir el riesgo para la población civil, entre las que se incluyeron:

Advertencias anticipadas sobre los operativos militares.

Uso de armamento de precisión para limitar daños colaterales.

Observaciones aéreas para monitorear el desarrollo de las operaciones.

En su declaración, el Ejército israelí subrayó que continuará actuando "con contundencia" contra Hezbollah, al que considera una organización que opera bajo los auspicios del régimen iraní, y reafirmó que no permitirá que se produzcan daños contra la ciudadanía israelí.

Ataques y enfrentamientos en la frontera sur del Líbano

En paralelo a los bombardeos israelíes, Hezbollah informó este martes que sus combatientes realizaron ataques contra tropas israelíes desplegadas en áreas cercanas a las ciudades fronterizas de Khiam y Odaisseh, ubicadas en el sur del Líbano. Según el comunicado del grupo, durante esas operaciones también se lanzaron cohetes contra territorio israelí, incluyendo un ataque dirigido contra un "sitio de defensa contra misiles" situado al sur de Haifa.

Posteriormente, la organización indicó que continuaban los enfrentamientos armados con fuerzas israelíes en las inmediaciones de Aitaroun, otra ciudad situada en la franja fronteriza entre ambos países.

En esa zona, los combatientes de Hezbollah señalaron haber utilizado armas ligeras y armas medianas. Los enfrentamientos reflejan la persistente tensión militar en la frontera sur del Líbano, donde ambos bandos mantienen operaciones simultáneas en medio del conflicto regional.

Irán lanza una ofensiva de misiles

Mientras se desarrollaban los enfrentamientos en el frente libanés, el régimen de Irán ejecutó una nueva oleada de ataques con misiles contra ciudades israelíes y objetivos estadounidenses en Medio Oriente. La operación, que se extendió durante más de tres horas, fue calificada por la Guardia Revolucionaria Islámica como "la más devastadora y la más dura" desde el inicio del conflicto.

La televisión estatal iraní IRIB reportó que el bombardeo representó "el más intenso y el más pesado desde el inicio de la guerra", y afirmó que los misiles tuvieron como blancos ciudades israelíes como Tel Aviv y Haifa.

En un comunicado difundido por la agencia iraní Fars, la Guardia Revolucionaria aseguró que los proyectiles impactaron:

"El corazón de Tel Aviv"

"Las bases enemigas americanas-sionistas en Erbil", capital del Kurdistán iraquí

La Quinta Flota naval de Estados Unidos desplegada en la región

Por su parte, otro mensaje de la Guardia Revolucionaria publicado por Tasnim reiteró que la ofensiva representó la operación más devastadora desde el inicio de la guerra.

Activación de defensas aéreas y sirenas en Israel

Tras detectar el lanzamiento de los misiles desde territorio iraní, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que activaron sus sistemas de defensa aérea con el objetivo de interceptar los proyectiles. El Ejército indicó que sus fuerzas trabajaron para neutralizar la amenaza, en medio de un escenario de máxima tensión regional.

Periodistas de la agencia AFP reportaron que durante el ataque se activaron sirenas antiaéreas en Jerusalén y que se escucharon explosiones a la distancia mientras se desarrollaba la ofensiva. El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) comunicó que no se registraron víctimas directas como resultado de los ataques. No obstante, médicos y paramédicos debieron asistir a varias personas que:

Sufrieron caídas mientras se dirigían a refugios

Experimentaron episodios de ansiedad durante las sirenas de alerta

Israel amplía el presupuesto de defensa para financiar la guerra

En medio del escenario bélico, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, junto con el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, aprobaron una transferencia adicional inmediata de decenas de miles de millones de séqueles al presupuesto de Defensa.

El objetivo del incremento presupuestario es financiar las operaciones militares en curso contra Irán y Líbano. Netanyahu justificó la decisión señalando el alto costo que implica la campaña militar. En un videomensaje difundido a través de sus canales oficiales, expresó:

"Teníamos que embarcarnos en esta campaña y estamos trabajando aún más duro con nuestros heroicos soldados y pilotos. Sin embargo, hay un gran pero: cuesta dinero, mucho dinero."

Por su parte, Smotrich confirmó que el aumento del presupuesto militar asciende a "decenas de miles de millones de séqueles", aunque evitó precisar el monto exacto.

El ministro sostuvo además que el incremento debe entenderse "no como un gasto, sino como una inversión". Para facilitar la aprobación del presupuesto, el Gobierno israelí anunció que dejará en suspenso algunas iniciativas políticas, entre ellas:

El avance de la ley de reclutamiento de ultraortodoxos

Otras reformas que no cuentan con amplio consenso político interno

La decisión refleja el esfuerzo del Ejecutivo por concentrar recursos y respaldo político en el sostenimiento de la guerra, en un contexto de escalada simultánea en varios frentes del conflicto regional.