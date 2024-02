Israel publicó un vídeo del líder de Hamás escapando por los túneles de Gaza

En las últimas horas, se conoció un video que publicó el Ejército de Israel y que revela, según detallaron, al jefe de Hamás, Yahya Sinwar, escapando por uno de los túneles subterráneos que se descubrieron en la Franja de Gaza. El video habría sido tomado el pasado 10 de octubre, apenas tres días después de los ataques terroristas que desataron la guerra que lleva más de cuatro meses.

Sinwar aparece como uno de los nombres más fuertes del movimiento islamista que realizó un ataque el pasado 7 de octubre que dejó más de 1.200 israelíes muertos, además de los más de 150 rehenes que fueron capturados. El video fue publicado en las redes sociales y muestra a un grupo de gente marchándose a través de la red de túneles en el enclave palestino. Spotted: Yahya Sinwar running away and hiding in his underground terrorist tunnel network as Gazan civilians suffer above ground under the rule of Hamas terrorism.



There is no tunnel deep enough for him to hide in. pic.twitter.com/KLjisBFq1f — Israel Defense Forces (@IDF) February 13, 2024

"Vean a Yahya Sinwar correr y esconderse en su red subterránea de túneles terroristas mientras que los civiles de Gaza sufren sobre la tierra, bajo el régimen de Hamás", detallaron las Fuerzas de Defensa de Israel en sus canales de comunicación.

Por su parte, Daniel Hagarí, portavoz del Ejército israelí, expresó que el hallazgo es parte de "un rastreo que solo terminará cuando lo hayamos capturado vivo o muerto". Además, apuntó que el clip "muestra al líder Hamás y asesino en masa Yahya Sinwar huyendo con sus hijos y una de sus esposas".

Y también aportó que "escapó con su familia por un túnel subterráneo a un complejo seguro que había construido previamente". Las imágenes publicadas muestran a un grupo de personas caminando a través del túnel y Sinwar aparece de espalda, aunque es remarcado en su figura, pese a que no se le observa el rostro.

|Autoridades israelíes señalan a uno de los líderes de Hamás como cerebro del ataque sorpresa que tuvo lugar el pasado 7 de octubre y que llevó a la actual guerra que golpea a Gaza. Distintos países e incluso la Unión Europea aplicaron sanciones contra Sinwar por considerar que tuvo clara responsabilidad en la operación que dejó más de 1.200 israelíes fallecidos.

La única persona que fue capturada por las cámaras de seguridad de frente es identificada como Ibrahim, hermano de Sinwar. Se tratan de las primeras imágenes que se tomaron del líder del grupo islamista desde que comenzó la guerra contra Israel.