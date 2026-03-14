Trump advierte sobre cierre del estrecho de Ormuz y anticipa acción internacional contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció este sábado respecto al cierre del estrecho de Ormuz, uno de los pasos más estratégicos del mundo para el transporte de crudo. Según Trump, "muchos países" afectados por esta medida enviarán buques de guerra para garantizar que la zona permanezca "libre y a salvo", en un contexto marcado por el enfrentamiento directo con Irán que ya lleva dos semanas.

El anuncio del mandatario estadounidense surge como respuesta a las declaraciones del nuevo líder iraní, Mojtaba Khamenei, quien había reafirmado la intención de su país de mantener cerrado el estrecho, única salida al mar abierto para el crudo del Golfo, aumentando la preocupación internacional por la seguridad de la navegación y la estabilidad energética global.

Declaraciones de Trump: capacidad militar y amenazas persistentes

A través de su cuenta en redes sociales, Trump señaló que las fuerzas estadounidenses "destruyeron el 100 por ciento de la capacidad militar de Irán", aunque advirtió que, a pesar de ello, el país persa sigue siendo capaz de acciones puntuales: "Es fácil para ellos enviar un dron, o dos, poner minas o lanzar misiles de corto alcance. No importa cuán derrotados sean".

El mandatario enfatizó que, con la cooperación internacional, la situación podría normalizarse:

China, Francia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y otros países podrían enviar navíos para garantizar la seguridad del estrecho.

La acción conjunta busca que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza de una nación completamente descabezada.

Trump subrayó además que Estados Unidos continuará con operaciones ofensivas contra objetivos iraníes, asegurando: "De una manera, o de otra, el estrecho de Ormuz pronto estará libre y a salvo".

Operaciones militares recientes y control estratégico

El viernes por la noche, las fuerzas estadounidenses realizaron un ataque en la isla de Kharg, situada a 56 kilómetros de la provincia iraní de Bushehr, en el suroeste de Irán. Este lugar tiene una importancia crítica para la economía del país desde los años '80, cuando se convirtió en el punto principal para sus exportaciones de petróleo, reforzando su relevancia estratégica tanto a nivel regional como internacional.

Trump destacó en publicaciones posteriores que Estados Unidos tiene una misión y objetivos claros, reiterando la supuesta superioridad de su fuerza militar:

La capacidad misilística de Irán estaría "funcionalmente destruida".

La marina de guerra iraní es calificada como "ineficaz".

Estados Unidos mantiene un dominio aéreo total sobre Irán.

Un llamado a la cooperación internacional

El presidente estadounidense no sólo enfatizó la capacidad de su país para ejercer presión militar, sino que también insistió en la participación de aliados estratégicos. Según Trump, la acción combinada de Estados Unidos con países aliados es clave para neutralizar cualquier amenaza de Irán sobre el estrecho de Ormuz, cuya importancia radica en que concentra una fracción significativa del comercio global de petróleo y representa un punto neurálgico para la seguridad energética mundial.