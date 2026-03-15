Tragedia en Brasil: tres jóvenes argentinos murieron en un choque frontal

Lo que debía ser una jornada de reencuentro familiar terminó transformándose en una de las mayores tragedias viales recientes para la provincia de Misiones. Tres jóvenes argentinos, radicados en Brasil desde hace cuatro años, fallecieron en un siniestro ocurrido el pasado viernes por la noche, enlutando a la localidad de Campo Grande y generando consternación en toda la región.

El incidente se registró sobre la ruta ERS-324, a la altura del municipio de Casca, en el sur de Brasil. Según los reportes preliminares de las autoridades locales, el Volkswagen Fox en el que viajaban los jóvenes impactó de manera frontal contra un Ford Focus que circulaba en sentido contrario, un choque que terminó con la vida de los tres argentinos y dejó gravemente herido al conductor del otro vehículo.

Intervención de las fuerzas de seguridad

La respuesta ante el accidente incluyó la intervención de distintos cuerpos de seguridad y rescate:

Policía Rodoviária Estadual (Brasil): encargada de las pericias accidentológicas iniciales para determinar la dinámica del choque.

Bomberos Voluntarios de Casca: responsables de las tareas de rescate y de la liberación de la calzada.

Servicios de Emergencias SAMU: confirmaron los decesos y trasladaron a los heridos hacia centros médicos especializados.

El accionar coordinado de estas instituciones permitió contener la escena del accidente, aunque no logró evitar la pérdida de tres vidas jóvenes y llenas de proyectos.

Las víctimas y su historia

El impacto emocional del hecho se intensifica al conocer la identidad y la historia de los protagonistas. Entre los fallecidos se encuentran:

Johnathan Gabriel Hübscher (22 años): los indicios hallados en el habitáculo sugieren que era el conductor del Volkswagen Fox al momento de la colisión.

Jennifer Prosin (22 años): pareja de Johnathan y también residente en el municipio de Casca.

Lautaro Mattive (17 años): hermano de Johnathan, el miembro más joven del grupo.

Los tres jóvenes eran oriundos de Campo Grande, Misiones, pero habían emigrado a Brasil cuatro años atrás en busca de nuevas oportunidades laborales y de vida. A pesar de residir en el exterior, mantenían un vínculo estrecho con su tierra natal, viajando regularmente para reencontrarse con familiares y amigos.

Posibles causas y responsabilidades

La justicia brasileña ya ha iniciado una investigación formal para determinar las responsabilidades del siniestro. La hipótesis principal apunta a una maniobra de adelantamiento fallida, aunque los detalles aún se están analizando:

"Se investiga si el accidente se produjo por un intento de sobrepaso en una zona no permitida o bajo condiciones de visibilidad reducidas", señalaron fuentes vinculadas a la Policía Rodoviária Estadual.

Por su parte, el conductor del Ford Focus, un ciudadano de 50 años cuya identidad se mantiene bajo reserva, logró sobrevivir al impacto inicial. Fue atendido de urgencia en el Hospital Santa Lucía de Casca y posteriormente derivado a un centro médico de mayor complejidad en Paso Fundo, donde se encuentra en tratamiento por la gravedad de sus lesiones.