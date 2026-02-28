Jaque al Ayatollah: comienza la operación militar para el cambio de régimen

En una jornada que redefine el equilibrio de poder en Medio Oriente, las fuerzas armadas de Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado la denominada "Operación Furia Épica". Se trata de una serie de ataques coordinados de gran envergadura dirigidos contra los niveles más altos del liderazgo político y militar de la República Islámica de Irán. Según las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, esta intervención no solo busca neutralizar una amenaza directa a la seguridad de Washington, sino también ofrecer al pueblo iraní una oportunidad histórica para derrocar a sus actuales gobernantes. La ofensiva ha abierto un frente de conflicto total que ha tenido respuestas inmediatas, con Teherán replicando mediante el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí, mientras que el eco de la guerra se extendió hacia los países árabes del Golfo, productores clave de petróleo que informaron la interceptación de proyectiles tras la advertencia previa de Irán de que cualquier agresión externa derivaría en ataques contra toda la región.

El objetivo: la decapitación del liderazgo iraní

La primera oleada de bombardeos de la "Operación Furia Épica" tuvo un foco quirúrgico y político centrado principalmente en los funcionarios iraníes. De acuerdo con fuentes vinculadas a la operación y funcionarios israelíes, los objetivos principales de los ataques incluyeron al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, y al presidente Masoud Pezeshkian. Aunque el resultado final de estos ataques sobre las figuras individuales no ha sido confirmado, trascendió que Khamenei no se encontraba en la capital al momento de las explosiones, habiendo sido trasladado previamente a un lugar seguro. No obstante, el impacto en la estructura militar ha sido severo, con fuentes cercanas al poder que confirmaron el fallecimiento de varios altos comandantes de la Guardia Revolucionaria y destacados dirigentes políticos. Por otro lado, medios estatales de Irán reportaron que un bombardeo israelí contra una escuela resultó en la muerte de 40 personas, una cifra que agencias internacionales como Reuters aún no han podido verificar de forma independiente. Esta nueva escalada ha reducido drásticamente las expectativas de una solución negociada a la disputa nuclear, especialmente tras el fracaso de las conversaciones indirectas celebradas esta semana en Washington.

Impacto regional y ataques a intereses estratégicos

La respuesta de la Guardia Revolucionaria fue tajante, asegurando que todos los intereses y bases estadounidenses en la región están al alcance de sus misiles y que las represalias continuarán hasta que el enemigo sea derrotado de manera decisiva. El canciller iraní reforzó esta postura comunicando a sus pares de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahréin e Irak que Teherán empleará todas sus capacidades militares. Las consecuencias de esta amenaza ya son visibles en puntos clave del Golfo; se escucharon fuertes explosiones en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, y se registró el sobrevuelo de cazas en Yas Island, junto con detonaciones en Dubái, el principal centro financiero regional. Por su parte, Bahréin informó que el centro de servicios de la Quinta Flota de Estados Unidos fue alcanzado por misiles, generando columnas de humo gris visibles desde la costa, mientras que Qatar aseguró haber derribado todos los proyectiles dirigidos a su territorio. En el sector energético, se reportaron explosiones cerca de la isla de Kharg, punto neurálgico desde donde Irán exporta el 90% de su crudo a través del estratégico estrecho de Ormuz.

La retórica del cambio de régimen y el caos civil

Este escenario bélico ha paralizado el tránsito aéreo internacional y encendido las alarmas en los mercados globales. Jorge León, jefe de análisis geopolítico de Rystad Energy, advirtió que de no haber señales de desescalada, el precio del barril de Brent podría aumentar entre 10 y 20 dólares el próximo lunes debido a las primas de riesgo. Paralelamente, Washington y Jerusalén han sincronizado sus mensajes para apelar directamente a la ciudadanía iraní. Donald Trump, en un mensaje en video, evocó la histórica disputa que comenzó con la toma de la embajada en 1979 e instó a la población a resguardarse ante la inminencia de que caerán bombas por todas partes, pero dejó un mandato político claro al asegurar que, cuando terminen las operaciones, será la oportunidad para que el pueblo tome el control de su gobierno.

En sintonía, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que esta ofensiva conjunta creará las condiciones para que el pueblo iraní se quite el yugo de la tiranía, mientras que el ministro de Defensa, Israel Katz, la definió como un ataque preventivo necesario. Mientras tanto, en las calles de Teherán, el clima es de caos y desesperación; testigos reportan corridas bancarias para retirar efectivo, largas filas en gasolineras y el temor a un inminente apagón de internet. Maryam, una habitante de 54 años, resumió el sentimiento de muchos civiles al declarar que se sienten víctimas tanto del régimen como de las políticas hostiles externas mientras intentaba huir con su familia hacia el norte del país, evidenciando el drama humano detrás de la estrategia geopolítica.