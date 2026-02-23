Cae el tercer implicado: secuestran el arma y la moto del ataque a Cativa

La investigación por el violento ataque con arma de fuego perpetrado contra un hombre de apellido Cativa (37) ha sumado un capítulo determinante. En un despliegue de precisión, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, en conjunto con sumariantes de la Unidad Judicial N° 6, lograron la detención de un joven de 26 años de apellido González, quien se convierte en el tercer implicado directo en la causa.

El procedimiento tuvo lugar en un domicilio ubicado en la Peatonal N° 15 del barrio Libertador II, sector que se volvió el foco de las tareas investigativas tras el hecho ocurrido recientemente bajo la jurisdicción de la Comisaría Sexta. La irrupción en la vivienda contó con el apoyo táctico del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur), cumpliendo con las directivas del Juzgado de Control de Garantías N° 4 y a solicitud de la Fiscalía de Instrucción N° 6.

Evidencias y elementos secuestrados

Durante la requisa exhaustiva del inmueble, los investigadores lograron dar con elementos de vital importancia para el avance del expediente, los cuales habrían sido utilizados al momento de perpetrar el ilícito:

Un arma de fuego calibre 22.

Doce cartuchos del mismo calibre.

del mismo calibre. Una motocicleta Honda CBX Twister 250 cc., de color negro.

Tres sospechosos a disposición de la Justicia

Con la detención del joven de 26 años, ya son tres las personas puestas a disposición de las autoridades judiciales para el esclarecimiento definitivo del ataque. Es importante recordar que, de manera previa a este allanamiento, efectivos de la Seccional Sexta ya habían aprehendido a otros dos sospechosos, identificados con los apellidos Silva (18) y González (48). El último detenido quedó alojado a la espera de las medidas procesales que determine la fiscalía interviniente.