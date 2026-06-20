JD Vance viajará a Suiza para negociar con Irán en medio de la crisis por el estrecho de Ormuz

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, confirmó que viajará en los próximos días a Suiza para participar de las negociaciones con Irán, en un contexto marcado por la creciente tensión regional tras el nuevo cierre del estrecho de Ormuz.

"Espero partir en algún momento de los próximos días, pero ya se sabe que siempre es una delicada cuestión de coordinación", afirmó Vance durante una entrevista con la cadena Fox News.

El anuncio se produjo pocas horas después de que Irán informara una nueva interrupción del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas.

Las autoridades iraníes justificaron la medida como una respuesta a la reanudación de los ataques israelíes en el sur de Líbano, situación que volvió a poner en riesgo los acuerdos alcanzados esta semana para reducir la escalada militar en Oriente Medio.

Estados Unidos busca sostener el acuerdo

Según explicó Vance, los negociadores estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff ya se encuentran en territorio suizo trabajando en aspectos técnicos de las conversaciones con representantes iraníes.

En paralelo, el Comando Central de Estados Unidos informó que mantiene una presencia activa en el estrecho de Ormuz con el objetivo de supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos por ambas partes.

"El acuerdo con Irán debe cumplirse, respetarse y mantenerse plenamente vigente", señalaron las fuerzas estadounidenses a través de un comunicado oficial.

Reuniones clave en Suiza

Las negociaciones continuarán este domingo en la localidad de Bürgenstock, donde se prevé la realización de reuniones técnicas con la participación de delegaciones de Estados Unidos e Irán.

De acuerdo con información difundida por Pakistán, también participarán mediadores paquistaníes y cataríes en un intento por acercar posiciones y evitar una nueva escalada del conflicto.

Por su parte, medios estatales iraníes confirmaron que una delegación negociadora ya partió rumbo a Suiza para sumarse a las conversaciones.

Teherán denuncia incumplimientos

A pesar de la continuidad del diálogo, desde Irán advirtieron que el acuerdo atraviesa momentos de tensión.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, sostuvo que existen diferencias respecto del cumplimiento de algunos compromisos asumidos por Washington y responsabilizó a Israel por la ruptura del alto el fuego en el sur del Líbano.

Las autoridades iraníes consideran que los recientes bombardeos israelíes contradicen los términos del entendimiento alcanzado esta semana y justifican la decisión de volver a restringir el tránsito por Ormuz.

Los temas que se discutirán

Las conversaciones previstas en Suiza buscan abrir una etapa de negociación de aproximadamente dos meses para abordar los principales puntos pendientes entre ambos países.

Entre los temas centrales figuran el programa nuclear iraní, los mecanismos de seguridad regional y la implementación de los compromisos asumidos en el acuerdo preliminar impulsado por Washington y Teherán.

Durante gran parte del conflicto reciente, Irán mantuvo bloqueado el estrecho de Ormuz, una decisión que impactó en los mercados energéticos internacionales y generó preocupación entre los principales países consumidores de petróleo.

La reanudación de las negociaciones aparece ahora como una instancia clave para intentar preservar el acuerdo y evitar una nueva escalada en una de las regiones más sensibles del mundo.