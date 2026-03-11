Estrecho de Ormuz: pese a la advertencia de Trump, Irán atacó barcos comerciales

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar tras una serie de ataques contra barcos comerciales en el estrecho de Ormuz, un corredor marítimo considerado estratégico para la navegación internacional. Los incidentes ocurrieron pese a advertencias previas sobre el riesgo de ataques en la zona y en medio de un escenario regional marcado por el conflicto en curso.

De acuerdo con reportes oficiales, al menos tres embarcaciones fueron impactadas por proyectiles cerca del estrecho, en episodios que provocaron incendios, daños estructurales y evacuaciones de tripulaciones. Las informaciones difundidas por autoridades marítimas y organismos de seguridad indican que los ataques ocurrieron en un área sensible situada en la frontera con Irán.

El Reino Unido informó que tres de sus buques petroleros fueron alcanzados por proyectiles iraníes, mientras que la Armada Real de Tailandia también reportó un ataque contra una de sus embarcaciones.

Un carguero incendiado y tripulación evacuada

Uno de los incidentes más graves ocurrió cuando un proyectil desconocido impactó contra un carguero que navegaba por el estrecho de Ormuz, provocando un incendio a bordo que obligó a evacuar a la tripulación. La información fue difundida por la agencia británica de seguridad marítima, que confirmó el ataque y detalló las consecuencias inmediatas del impacto.

Según comunicó la Oficina de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido, el incidente generó una situación de emergencia en el buque afectado. En su reporte oficial, el organismo señaló:

"Se ha informado del impacto de un proyectil desconocido en el estrecho de Ormuz, lo que provocó un incendio a bordo".

El incidente obligó a activar protocolos de seguridad marítima, mientras se evalúan los daños provocados por el impacto.

Otro buque alcanzado cerca de Emiratos Árabes Unidos

El carguero afectado no fue el único blanco de ataques en la zona. Según la vigilancia marítima del Reino Unido, citada por la BBC, otro buque portacontenedores también fue impactado por un proyectil desconocido mientras navegaba cerca del estrecho de Ormuz. El incidente ocurrió a 46 kilómetros (25 millas náuticas) de la costa de los Emiratos Árabes Unidos, en un sector que forma parte de la ruta marítima que conecta el Golfo Pérsico con el resto del mundo.

El capitán del buque afectado informó que la embarcación sufrió daños como consecuencia del impacto, aunque confirmó que todos los tripulantes se encontraban sanos y salvos.

La Oficina de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido también confirmó esta información, mientras las autoridades continúan investigando lo ocurrido. Hasta el momento se desconocen detalles sobre la magnitud exacta de los daños, lo que mantiene abiertas las investigaciones sobre los ataques.

Tres barcos impactados en un mismo día

Los informes recopilados por los organismos de vigilancia marítima indican que al menos tres barcos fueron alcanzados durante la jornada en las inmediaciones del estrecho de Ormuz. Las embarcaciones afectadas incluyen:

Un buque portacontenedores

Un buque de carga

Un granelero

Según la agencia marítima británica UKMTO, las tres embarcaciones fueron alcanzadas de manera sucesiva por "proyectiles desconocidos", lo que refuerza la preocupación internacional por la seguridad de la navegación en la región.

El organismo también informó que desde el inicio de la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero se han registrado 14 incidentes contra barcos en la zona. Este aumento de ataques subraya la creciente peligrosidad de la ruta marítima y el impacto que el conflicto regional está teniendo sobre el transporte marítimo.

Advertencias militares desde Irán

Los ataques se producen en un contexto de fuertes advertencias militares emitidas por autoridades iraníes, particularmente en relación con el tránsito de embarcaciones vinculadas a Estados Unidos y sus aliados.

El comandante naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) había advertido el martes que cualquier buque de guerra estadounidense o aliado que cruce el estrecho de Ormuz sería considerado un objetivo militar. El jefe de la Armada del CGRI, Alireza Tangsiri, formuló declaraciones directas sobre la posibilidad de bloquear el paso naval en la zona.

En sus palabras: "La afirmación de que un petrolero cruza el Estrecho de Ormuz con escolta militar estadounidense es completamente falsa. Cualquier paso de la flota estadounidense y sus aliados será bloqueado por misiles iraníes y drones kamikaze".

Las declaraciones del comandante iraní anticipaban un escenario de mayor confrontación en el corredor marítimo, considerado uno de los pasos más sensibles del comercio internacional.

Un corredor marítimo bajo presión

El estrecho de Ormuz se ha convertido en un punto estratégico clave dentro del actual escenario de guerra en Medio Oriente. Por esa vía transitan numerosas embarcaciones comerciales, petroleras y de carga que conectan las rutas energéticas del Golfo con el resto del mundo.

Los recientes incidentes evidencian cómo la intensificación del conflicto regional impacta directamente en la seguridad marítima, aumentando los riesgos para las tripulaciones y para el tránsito comercial internacional.

Con 14 incidentes registrados desde el 28 de febrero, según la agencia UKMTO, el estrecho se consolida como uno de los focos más sensibles del escenario geopolítico actual, donde cada ataque eleva la preocupación internacional y profundiza la tensión en Medio Oriente.