EE.UU. habría bombardeado una escuela en Irán por error

Un ataque militar de consecuencias devastadoras se encuentra bajo el escrutinio de una investigación que señalaría la responsabilidad de Estados Unidos en la destrucción de una escuela primaria en la ciudad de Minab, al sur de Irán. Según la información difundida este miércoles por el diario The New York Times, la tragedia, ocurrida el 28 de febrero, habría sido el resultado de un "error de selección de objetivos" en el cual un misil Tomahawk estadounidense habría impactado contra el establecimiento educativo, provocando el fallecimiento de más de 150 niñas, de acuerdo con los reportes proporcionados por el gobierno iraní.

La falla en la cadena de inteligencia

El informe periodístico, que se basa en testimonios de funcionarios estadounidenses, explica que la operación militar habría tenido como propósito original alcanzar una base iraní adyacente al edificio escolar, la cual es utilizada por las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria. La precisión operativa habría fallado debido a una cadena de errores en la gestión de la información estratégica. Según lo reportado, las coordenadas del objetivo habrían sido elaboradas por oficiales del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) utilizando información provista por la Agencia de Inteligencia de Defensa. El factor crítico que habría determinado el error sería la utilización de datos desactualizados, los cuales omitían que el edificio que alberga la escuela había sido separado de la base militar mediante una valla durante el periodo comprendido entre 2013 y 2016. Actualmente, los investigadores continuarían analizando por qué se utilizó información obsoleta para la planificación del ataque y quién habría omitido la verificación necesaria de los datos antes de la ejecución.

Reacciones políticas y el contexto de incertidumbre

La tragedia ha generado una crisis diplomática de alto impacto. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha responsabilizado directamente a Estados Unidos e Israel por el ataque, aunque las autoridades israelíes han negado reiteradamente cualquier participación o conocimiento sobre el operativo. Por su parte, la administración estadounidense ha intentado deslindar intencionalidad, y el secretario de Estado, Marco Rubio, había afirmado la semana pasada que el país no apuntaría de manera deliberada contra una escuela.

En cuanto a la postura de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump se mostró cauteloso al ser consultado sobre el informe del diario neoyorquino, respondiendo que no tenía conocimiento al respecto, luego de haber sugerido días atrás que los propios iraníes podrían haber sido los responsables del hecho. El mandatario concluyó que, en todo caso, aceptaría los resultados finales de la investigación que se encuentra en curso. La revelación de que el error de inteligencia habría permitido que un misil impactara en un centro de enseñanza, dejando un saldo trágico de menores fallecidas, plantea interrogantes urgentes sobre los protocolos de seguridad y verificación en las operaciones militares desplegadas en una de las regiones más volátiles del planeta. La comunidad internacional permanece atenta a las conclusiones finales que determinarán las responsabilidades políticas y militares de este desastre sin precedentes.