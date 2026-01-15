La Sagrada Familia avanza hacia su etapa final: el video de cómo colocaron una pieza clave

La basílica de la Sagrada Familia, uno de los íconos arquitectónicos más reconocidos del mundo, dio un nuevo paso decisivo hacia la culminación de su histórica construcción. A través de un video difundido en sus canales oficiales, las autoridades del templo de Barcelona informaron que este miércoles se colocó el cuarto brazo horizontal de la cruz que se levanta en la parte superior de la torre central, una pieza clave dentro de la etapa final de las obras.

El anuncio se produce pocos meses después de que el templo se convirtiera, en octubre de 2025, en la iglesia más alta del planeta, y refuerza el cronograma que la Junta Constructora viene sosteniendo desde el año pasado: llegar a junio con los principales trabajos estructurales concluidos, en coincidencia con la conmemoración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, ocurrida el 10 de junio de 1926.

Según precisaron desde la Sagrada Familia, tras la colocación del cuarto brazo horizontal, restan dos intervenciones fundamentales: la instalación del brazo superior de la cruz y, en su interior, la escultura del Agnus Dei, uno de los símbolos centrales del cristianismo. Una vez finalizada, la cruz alcanzará los 17 metros de altura, coronando definitivamente la torre de Jesucristo.

Ya se ha colocado el cuarto brazo horizontal de la cruz. 👏 La última pieza a colocar será el brazo superior de la cruz y, en su interior, la escultura del Agnus Dei. 🔜 Una vez finalizada, la cruz tendrá 17 metros de altura. pic.twitter.com/Bluq4H1Zs0 \— La Sagrada Família (@sagradafamilia) January 14, 2026

La finalización de esta torre —la más alta de las 18 proyectadas por Gaudí— está prevista para las próximas semanas o meses. Cuando las obras concluyan, la basílica alcanzará los 172,5 metros de altura, quedando apenas por debajo de los 177 metros de la montaña de Montjuïc, que seguirá siendo el punto natural más elevado del perfil urbano de Barcelona.

En este contexto, la Sagrada Familia se prepara también para un evento de alto impacto simbólico y religioso. Con motivo del centenario de Gaudí, las autoridades del templo cursaron una invitación al papa León XIV para que participe de los actos conmemorativos. "La solicitud de asistencia del Santo Padre ya está tramitada, está en El Vaticano y esperamos que a lo largo de este mes tengamos la respuesta", había señalado el año pasado Esteve Camps, presidente delegado de la Junta Constructora.

Quart braç horitzontal de la creu col·locat ✅ pic.twitter.com/T8ZCU2IDIF \— La Sagrada Família (@sagradafamilia) January 14, 2026

Entre las actividades previstas, la celebración de una eucaristía aparece como uno de los momentos centrales de una agenda que se extenderá durante varios meses. La construcción del templo es financiada íntegramente con donativos privados y, principalmente, con los ingresos provenientes del turismo, un modelo que se consolidó a lo largo de las últimas décadas.

La colocación de la nueva pieza generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde numerosos usuarios celebraron el avance de las obras y expresaron su intención de visitar la basílica una vez que se completen las remodelaciones. El interés turístico continúa siendo clave: solo el año pasado, 4,9 millones de personas pagaron su entrada para conocer el templo.

Cabe recordar que a fines de octubre de 2025 la Sagrada Familia alcanzó los 162 metros de altura, superando a la iglesia mayor de Ulm, en Alemania, que mide 161 metros, y convirtiéndose así en la iglesia más alta del mundo. Ese hito se logró tras la colocación de una sección de la torre central, aunque desde entonces las obras no se detuvieron.

Pese a los avances, la finalización total del complejo aún demandará varios años. Las autoridades estiman que los trabajos restantes —que incluyen intervenciones en las fachadas y nuevas decoraciones interiores— podrían extenderse al menos una década más.

La historia del templo se remonta a 1882, cuando se colocó la primera piedra. Gaudí asumió el proyecto un año después y lo transformó en una obra profundamente innovadora, pero siempre fue consciente de que no llegaría a verla terminada. Al momento de su muerte, apenas una de las torres estaba concluida. Más de un siglo después, su legado continúa creciendo y acercándose, finalmente, a la tan esperada culminación.