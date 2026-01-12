León XIV recibió a María Corina Machado en un gesto diplomático inesperado

Esta mañana, en un hecho que tomó por sorpresa a la comunidad diplomática internacional, el Papa León XIV recibió en audiencia privada en el Vaticano a la líder opositora venezolana María Corina Machado, según informó la Santa Sede en su boletín oficial. La reunión, que no figuraba en la agenda pública del Pontífice, fue confirmada por la oficina de prensa de la Santa Sede, aunque no se ofrecieron detalles sobre el contenido del diálogo ni su duración.

La visita de Machado —Premio Nobel de la Paz 2025— al Pontífice se da en uno de los momentos más turbulentos en la historia reciente de Venezuela, marcado por profundas tensiones políticas y cambios abruptos en el escenario internacional. Luego el Vaticano publicó imágenes oficiales pero no comunicación conjunta sobre el encuentro, lo que no se traduce en que no sea destaca la importancia de la situación venezolana en la agenda de la Iglesia Católica.

León XIV y María Corina Machado

La figura de María Corina Machado ha cobrado relevancia internacional tras recibir el Premio Nobel de la Paz en 2025, otorgado por el Comité Noruego del Nobel en reconocimiento a su rol como líder cívica en la búsqueda de democracia y derechos humanos en Venezuela. El premio fue concedido en un contexto de profunda crisis política y social en el país caribeño.

Contexto venezolano y excarcelaciones

La audiencia vaticana ocurre en paralelo a la excarcelación, durante la madrugada de hoy, de al menos una veintena de presos políticos en Venezuela, entre ellos ciudadanos italianos y el hispano-venezolano Alejandro González, exesposo de la reconocida abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Estas liberaciones se producen tras intensas gestiones diplomáticas y forman parte de un proceso de alivio político que ha captado la atención regional.

Organizaciones de derechos humanos estiman que aún quedan entre 800 y más de mil detenidos por motivos políticos en distintas cárceles del país, según informes recientes de activistas y ONG especializadas.

La posición del Papa

El Papa León XIV ha seguido de cerca los acontecimientos en Venezuela desde que se intensificaron los conflictos políticos en las últimas semanas. En su discurso del ángelus del domingo 4 de enero, el Pontífice hizo un llamado al cese de la violencia, al respeto de la soberanía del pueblo venezolano y a la garantía de derechos fundamentales, instando a todas las partes a buscar caminos de justicia y paz.

"El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país, asegurando el estado de derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos y cada uno...", afirmó el Pontífice en esa ocasión, subrayando la atención del Vaticano sobre la crisis venezolana.

Agenda internacional de Machado

El encuentro con el Papa se produce a pocos días de que María Corina Machado mantenga otro importante encuentro internacional. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump confirmó que se reunirá con la líder opositora para abordar la situación venezolana, además de discutir la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa por parte de fuerzas estadounidenses en una operación que ha generado fuerte debate global.

Machado, que permanece en el exterior desde que salió de Venezuela tras recibir su Nobel, ha sido una voz constante en foros internacionales, pidiendo apoyo para una transición democrática ordenada en su país. Ha instado a la población venezolana a ejercer "serenidad", afirmando que se están acelerando procesos políticos dentro y fuera de Venezuela.

Implicancias simbólicas

Aunque la Santa Sede no divulgó el contenido del intercambio, la audiencia representa un reconocimiento del papel que Machado desempeña en la escena internacional y subraya la preocupación del Vaticano por Venezuela. La reunión realza la creciente atención global sobre el futuro político de Caracas y el rol de actores externos en la búsqueda de una solución pacífica y democrática.