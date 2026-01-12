Liberan a otros 116 presos políticos y crece la expectativa por el catamarqueño Nahuel Gallo

La organización de derechos humanos Foro Penal confirmó en la madrugada de este lunes la liberación de 24 presos políticos en Venezuela, en un contexto de creciente tensión social y fuerte expectativa por la posible excarcelación de otros detenidos, entre ellos el gendarme argentino Nahuel Gallo, cuyo caso despertó atención internacional.

Según informó la ONG a través de un comunicado difundido en la red social X, las excarcelaciones se produjeron en dos centros penitenciarios emblemáticos del sistema carcelario venezolano: La Crisálida y El Rodeo I, donde permanecen detenidos tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros arrestados por razones políticas.

De acuerdo con el detalle proporcionado por Foro Penal, en el centro penitenciario La Crisálida fueron liberadas nueve personas: Yuli Marcano Rojas, Beverly Polo, Deisy Hugles González, Raymar Nohely Pérez Alvarado, Rosa Carolina Chirinos Zambrano, Sonia Josefina González Jiménez —madre de Deisy—, Yerussa Cardoso Vega, Jhexica Isabel Aponte Figueroa y Yoli Becerra.

En tanto, en la cárcel de El Rodeo I se registró la excarcelación de quince detenidos, entre ellos Gilberto Rafael Polo, Amilkar Manolo Herrera, Alan Nilson Correia Solórzano, Andrés Eloy Hugles, Helio Alexis Sánchez, Rafael Alberto Sánchez López, William Rafael Brito Brito, Renzo Alexander Lara Reyes, Yosbel José Espinoza Salazar, Humberto José Prieto, Alexis Antonio Rivero Mendoza, José Luis Agrimon Alejandrina, Alberto Trentini y Mario Burló —ambos de nacionalidad italiana— y Alejandro González de Canales Plaza.

En el mismo mensaje, la organización advirtió que continúa verificando nuevas excarcelaciones de ciudadanos venezolanos y extranjeros que podrían haberse producido durante la madrugada del lunes, lo que abre la posibilidad de que la cifra de liberados sea mayor a la confirmada oficialmente hasta el momento.

Luego de este primer grupo, el Servicio Penitenciario venezolano anunció la libertad de más de cien detenidos. "El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario informa que, como resultado del trabajo articulado con los órganos que integran el Sistema de Justicia, en las últimas horas se han concretado 116 nuevas excarcelaciones, sumadas a 187 otorgadas durante el mes de diciembre de 2025", especificaron en el texto.

Asimismo, señalaron que "estas medidas han beneficiado a personas privadas de libertad por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación".

"Estas actuaciones dan seguimiento a la revisión integral de causas, iniciada voluntariamente por el Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros. Dicho proceso ha mantenido su continuidad bajo la dirección de la Presidenta Encargada Delcy Eloína Rodríguez Gómez, en el marco de una política orientada a la justicia, el diálogo y la preservación de la paz", agregaron.

Además, aseguraron que "este procedimiento de revisión se mantendrá de manera permanente y continua, siempre en estricto apego al ordenamiento jurídico vigente"

La expectativa

Hasta el pasado fin de semana, el Foro Penal había ratificado la liberación de 17 presos políticos, mientras que al menos 803 personas permanecen privadas de su libertad por motivos políticos en Venezuela, de acuerdo con los registros de la propia ONG. Entre los excarcelados confirmados en instancias previas figuran ciudadanos de nacionalidad española, como Andrés Martínez Adasme, Ernesto Gorbe, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena y Rocío San Miguel, de doble nacionalidad española-venezolana.

El anuncio de las liberaciones se conoció luego de que el régimen venezolano, actualmente encabezado por Delcy Rodríguez, informara la semana pasada el inicio de un proceso de excarcelación de presos políticos. La decisión se produjo tras la captura del exdictador Nicolás Maduro en Caracas, en el marco de un operativo militar llevado adelante por Estados Unidos en territorio venezolano, un hecho que generó repercusiones políticas y diplomáticas a nivel regional e internacional.

Desde entonces, familiares de los detenidos se mantienen concentrados frente a distintos centros de reclusión del país, a la espera de información oficial sobre la situación de sus allegados. Las liberaciones, sin embargo, se vienen realizando de manera gradual, sin comunicados formales del régimen y con datos fragmentados que son confirmados principalmente por organizaciones de derechos humanos.

La incertidumbre de los familiares

La preocupación de los familiares se intensificó este domingo, cuando manifestaron su temor a que "haya más muertos" bajo custodia estatal, luego de confirmarse el fallecimiento de un policía detenido. En ese marco, reclamaron la liberación inmediata de todos los presos políticos del chavismo.

Evelis Cano, madre de uno de los detenidos, expresó su desesperación en declaraciones a la agencia EFE: "No tenemos más información de ellos, no tenemos fe de vida. ¿Dónde están los derechos humanos de los venezolanos? No hay derechos humanos. Hemos sido violentados y ellos están presos y nosotros aquí, las madres, presos con ellos". Además, denunció que las familias llevan "días y noches durmiendo a la intemperie" y que "las cárceles de Venezuela están llenas de venezolanos inocentes".

El sábado se conoció la muerte del policía Edison José Torres Fernández, de 52 años, detenido desde diciembre. Según el fiscal general Tarek William Saab, el deceso se produjo por "un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco", aunque el caso generó fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones humanitarias.

Tras más de un año y medio de prohibición, este domingo las autoridades habilitaron nuevamente las visitas en la cárcel El Rodeo I, permitiendo el reencuentro entre presos políticos y sus familias. Desde las primeras horas del día, decenas de personas se acercaron al penal con la esperanza de recibir noticias. Entre los internos alojados allí se encuentra el gendarme argentino Nahuel Gallo, cuya situación sigue siendo motivo de reclamos diplomáticos y expectativas ante un posible avance en su liberación.