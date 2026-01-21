Liberan a trabajador de la embajada argentina en Caracas tras 13 meses detenido

Un empleado venezolano de la embajada argentina en Caracas fue excarcelado tras permanecer detenido durante 13 meses, informaron fuentes opositoras. Se trata de Marino Antonio Mendoza, quien estaba recluido desde diciembre de 2024 en El Helicoide, uno de los principales centros de detención del país sudamericano.

La noticia fue confirmada por la activista opositora Elisa Trotta a través de la red social X, donde señaló que Mendoza había sido "secuestrado en diciembre de 2024 y permaneció 13 meses en cautiverio". Trotta celebró la liberación, aunque reclamó la excarcelación de todos los presos políticos bajo el régimen chavista.

Según las informaciones, Mendoza se desempeñaba como conductor oficial de la embajada argentina en Caracas y fue detenido sin que se presentaran cargos públicos claros. Su arresto ocurrió en medio de un contexto de deterioro de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela, luego de que Buenos Aires cerrara su embajada en Caracas en agosto de 2024 tras una exigencia del gobierno venezolano de que los diplomáticos retiraran su presencia en el país.

La detención de Mendoza también se da en un momento en que diversos organismos de derechos humanos denuncian la existencia de presos políticos en Venezuela y la falta de transparencia en los procesos de excarcelación. A pesar de que el régimen chavista ha anunciado liberaciones parciales, organizaciones independientes sostienen que aún permanece un número significativo de detenidos por motivos políticos.

El caso de Mendoza atrajo atención internacional y denuncias de arbitrariedad, en medio de una situación que continúa generando preocupaciones sobre la protección de los derechos humanos en Venezuela.