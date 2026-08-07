Liberaron bajo fianza a la argentina detenida por el ICE cuando viajaba para ver a la Selección

Este viernes se confirmó una noticia muy alentadora para Iliana Lick, la ciudadana argentina detenida el pasado 11 de julio en el aeropuerto de Filadelfia: la Justicia le concedió la libertad bajo fianza, la cual fue fijada en 10.000 dólares. La novedad fue comunicada por su novio norteamericano, Steven Melchiorre, de 35 años, a través de un posteo en redes sociales y en la plataforma digital de crowdfunding GoFundMe.

"Hoy finalmente recibimos una noticia muy alentadora: a Iliana le concedieron la libertad bajo fianza, fijada en 10.000 dólares", señaló Melchiorre.

"Después de semanas de incertidumbre, demoras y frustración, este es un paso enorme", agregó.

"Sentimos un gran alivio y estamos profundamente agradecidos de que el juez le haya dado a Iliana la posibilidad de recuperar su libertad mientras continúa su proceso migratorio", manifestó, aunque aclaró que todavía no está claro cuándo será liberada la joven.

Melchiorre, un trabajador del sector de salud que vive junto a Lick en el barrio South Philadelphia, explicó que aún restan algunos pasos administrativos y logísticos antes de que pueda salir. Mientras tanto, Lick permanece a la espera en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, en el estado de Nuevo México.

El derrotero de la detención y el contexto migratorio

La detención de la joven argentina se produjo en un puesto de seguridad a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), justo antes de embarcar en su vuelo en Filadelfia para ir a Kansas City a ver un partido del seleccionado argentino en el Mundial. Los agentes detectaron una situación migratoria irregular.

A partir de ese momento, Lick enfrentó un complejo traslado por distintos centros de arresto operados por la agencia federal:

Condado de Cambria (Pensilvania)

Estado de Luisiana

El Paso (Texas)

Centro de Procesamiento del Condado de Otero (Nuevo México)

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que tiene bajo su órbita al ICE y es liderado por el secretario Markwayne Mullin, Lick ingresó a Estados Unidos el 17 de marzo de 2023 y permaneció en el país más allá del tiempo permitido por su visa. El organismo federal indicó que la joven permanecerá bajo su custodia a la espera de la resolución de su proceso migratorio y recordó que la autorización de trabajo o una solicitud en trámite no confieren estatus legal en el país.

No obstante, de acuerdo con lo relatado previamente por Melchiorre a CBS News, la argentina había ingresado legalmente al país tras obtener una visa de viaje, esperaba conseguir una visa de trabajo y tenía una solicitud pendiente para permanecer en el territorio norteamericano.

Este episodio se produjo en un momento de especial intensificación de la campaña de arrestos de migrantes ilegales que lleva a cabo el gobierno de Donald Trump, uno de los principales ejes de su campaña para las elecciones presidenciales de 2024. Según un funcionario del DHS, en los últimos dos meses los agentes de ICE realizaron un promedio de entre 20 y 40 arrestos diarios en aeropuertos norteamericanos, frente a los menos de 10 registrados en mayo del año pasado.

La vida en Filadelfia y la solidaridad comunitaria

Antes de ser detenida, la vida de Iliana Lick en Filadelfia transcurría integrada a la comunidad. Vivía junto a su novio y trabajaba como niñera para dos familias, encargándose del cuidado de Aiden (de 4 años), Avery (1) y Noah (1), quienes la adoran. Para los niños, Lick no era solo una niñera, sino parte de su familia, caracterizándose por ser una persona pacífica y cariñosa con fuertes lazos comunitarios.

Los primeros días posteriores al arresto fueron calificados como increíblemente difíciles debido a la falta de comunicación y al desconocimiento sobre su estado. Posteriormente, al poder hablar con ella, su entorno comprobó que, aunque sentía miedo y se encontraba abrumada, se mantenía fuerte y esperanzada.

Para hacer frente a la situación, Melchiorre había lanzado una campaña en la plataforma digital GoFundMe —que también fue compartida en Facebook—, logrando recaudar unos 18.500 dólares. Los fondos se destinaron a cubrir los costos de una representación legal experta en inmigración, la fianza fijada este viernes y otros gastos directamente relacionados con el proceso migratorio.

"Quiero agradecer de corazón a cada persona que rezó por ella, compartió histeria, hizo una donación, nos mandó mensajes, se puso en contacto con organizaciones o simplemente estuvo presente durante estas últimas semanas", expresó Melchiorre.

"Esto no significa que el caso migratorio de Iliana haya terminado, pero hoy logramos un avance muy importante. Estamos un paso más cerca de que Iliana vuelva a casa", concluyó.

Otro caso similar: el arresto del futbolista Matías Pourrain

La rigurosidad de los controles migratorios en aeropuertos y zonas de tránsito tuvo un correlato directo este mismo viernes con el conocimiento de otro caso de un ciudadano argentino detenido por agentes del ICE.

Se trata de Matías Pourrain, un futbolista argentino de 34 años que juega en una liga local, quien fue detenido en Fort Lauderdale cuando se disponía a abordar un vuelo doméstico hacia Los Ángeles.

Su abogada dialogó con LA NACION y manifestó que el deportista "está asustado".

Por su parte, la familia del jugador expresó en un comunicado: "Matías no estaba intentando ingresar ni salir de Estados Unidos. Simplemente estaba viajando de una ciudad estadounidense a otra".