Lula lanzó su campaña en Brasil con seguridad, programas sociales

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dio inicio este domingo a su campaña para la reelección durante un multitudinario acto realizado en San Pablo, a dos meses de las elecciones. El escenario elegido tuvo una fuerte carga simbólica para el mandatario: el estadio municipal de Vila Euclides, lugar donde encabezó históricas huelgas sindicalistas durante la dictadura militar.

Frente a miles de simpatizantes, Lula, de 80 años, presentó los principales ejes de su propuesta electoral y reivindicó aspectos de su trayectoria política y de la actual Administración. El lanzamiento estuvo acompañado por un clima festivo, con samba, bailes de hip hop y cientos de asistentes vestidos de rojo, el color del Partido de los Trabajadores.

Mientras el presidente pronunciaba su discurso, en un estadio casi lleno volvió a escucharse uno de los cánticos habituales de sus actos políticos: "Olé, olé, olé, olé, Lula, Lulaaa". La escena acompañó un mensaje en el que el mandatario buscó combinar la defensa de las políticas sociales con propuestas vinculadas a una de las principales preocupaciones de la población: la seguridad.

Los programas sociales como bandera

Uno de los principales puntos de la exposición de Lula estuvo relacionado con los programas sociales y con las políticas públicas que, según sostuvo, forman parte de los logros de su actual Administración. A dos meses de las elecciones, el presidente recordó algunos hitos de su trayectoria y destacó especialmente la creación de 10 millones de empleos formales en tres años y medio, además de la ampliación de los programas sociales.

En ese contexto, formuló una pregunta dirigida a contrastar su propuesta con los gobiernos de derecha que lo precedieron: "¿Qué futuro quieres para el pueblo brasileño si no inviertes en salud, educación, vivienda...?"

La pregunta sintetizó una parte central del discurso del mandatario, quien presentó la inversión en esas áreas como una de las claves para definir el futuro del país.

Lula también afirmó que, en un eventual nuevo mandato, buscará completar asuntos que considera pendientes. "En mi cuarto mandato quiero terminar con algunos de los dilemas de nuestro país", sostuvo frente a sus seguidores.

Perseguir a los líderes del crimen organizado

La seguridad ocupó otro de los lugares centrales en el lanzamiento. Se trata, según la información proporcionada, de una de las principales preocupaciones de la población, por lo que Lula incorporó al combate contra el crimen organizado como uno de los ejes de su campaña.

El presidente planteó una estrategia centrada especialmente en los máximos responsables de las organizaciones criminales. En lugar de perseguir a cualquier integrante, defendió la necesidad de concentrar los esfuerzos en los líderes de las facciones.

En ese marco, sostuvo: "Es quitándoles el dinero que vamos acabar con el crimen organizado".

La definición formó parte de un discurso en el que el mandatario buscó presentar su enfoque sobre la seguridad como una política dirigida contra las estructuras que sostienen a las organizaciones criminales.

La lucha contra la violencia machista

Acompañado por su esposa, la primera dama Rosângela "Janja" da Silva, Lula también dedicó una parte de su discurso a la lucha contra la violencia de género y la violencia machista.

El presidente cuestionó la persistencia de este tipo de violencia y afirmó: "No es posible no poder acabar con esa violencia". Luego realizó un llamado dirigido a los hombres para que modifiquen la forma de relacionarse con sus parejas. En ese sentido, pidió que las mujeres sean tratadas como "compañeras" y no como "servidoras o esclavas".

La referencia a la violencia contra las mujeres se incorporó así a uno de los principales ejes de la campaña lanzada en San Pablo, junto con la seguridad y la continuidad de las políticas sociales.

Críticas a la derecha sin mencionar a Bolsonaro

Aunque Lula realizó críticas veladas a los gobiernos de derecha que lo precedieron, evitó mencionar por su nombre a Jair Bolsonaro, presidente entre 2019 y 2022, y tampoco nombró directamente a su hijo mayor, Flávio Bolsonaro, quien aparece como su principal rival para las elecciones de octubre.

La ausencia de menciones directas a ambos dirigentes no impidió que el mandatario utilizara parte de su discurso para establecer diferencias con las administraciones anteriores y reivindicar las políticas implementadas durante su actual gestión. En particular, sus referencias a la inversión en salud, educación y vivienda, así como la defensa de los programas sociales y de la generación de empleo, funcionaron como parte de esa contraposición política.

Soberanía y minerales críticos

Otro de los ejes que volvió a aparecer en el discurso de Lula fue la defensa de la soberanía brasileña frente a las presiones de potencias extranjeras. En ese sentido, el presidente reafirmó la importancia de que Brasil pueda extraer y procesar por sí mismo los minerales críticos, una cuestión que presentó como parte de los intereses estratégicos del país.

Su planteo fue contundente: "No quiero a EE.UU., ni a Rusia, ni a China, ni a nadie... Nosotros vamos a explotar los minerales críticos en beneficio del pueblo brasileño".

La declaración fue recibida con aplausos por los asistentes y se sumó a los demás componentes de un discurso que combinó cuestiones sociales, seguridad y soberanía.