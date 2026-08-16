Del milagro al dolor: hallaron muerta a la madre del bebé salvado y murió una mujer tras un rescate de 36 horas

A cinco días del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia, la tragedia continúa dejando escenas de dolor y también recuerdos de los rescates que habían alimentado la esperanza de encontrar sobrevivientes. Este sábado, los equipos de emergencia hallaron muerto el cuerpo de Valentina Vanegas Galiano, de 39 años, madre de Salomón, el bebé de apenas dos meses que había sido rescatado con vida el miércoles.

El cadáver de Valentina fue encontrado entre las ruinas de La Torre del Limonar, un edificio ubicado al sur de Cali que quedó completamente afectado por el terremoto. Junto a ella se encontraba el cuerpo de su cuñado, Juan Esteban Gómez. Ambos habían quedado atrapados dentro de la estructura de cinco pisos, una de las más afectadas de la ciudad y que terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más trágicos de las consecuencias del sismo.

La noticia puso fin a la expectativa de la familia, que había mantenido la esperanza de encontrar con vida a Valentina y Juan Esteban después del rescate de Salomón y su padre, Juan David Gómez.

El pequeño había sido encontrado con vida el 12 de agosto, luego de que los rescatistas escucharan una voz entre los escombros que alertaba sobre la presencia de un bebé. El niño había permanecido dos días atrapado entre las ruinas.

El rescate que había devuelto la esperanza

El rescate de Salomón se convirtió en uno de los momentos de mayor esperanza después del terremoto. El bebé sufrió apenas algunos raspones y un golpe leve en la cabeza que le produjo un hematoma. Su padre, Juan David, tuvo que ser operado debido a las heridas sufridas y permanece estable.

La historia comenzó cuando Brian Osorio Zuluaga se dirigía a comprobar cómo se encontraba su abuela después del terremoto. Al pasar por el edificio colapsado de Limonar, vio la estructura destruida y decidió acercarse para intentar ayudar.

En el lugar encontró primero a una niña junto a su tía, quien tenía una pierna fracturada. Mientras intentaba sacarlas con la ayuda de los vecinos, Osorio pidió silencio. Fue entonces cuando logró escuchar apenas un susurro proveniente de debajo de una gran plancha de cemento.

Era Juan David. "Sí, aquí estoy. Estoy con un bebé", respondió.

Osorio logró sacar a Salomón y se lo entregó a la policía, mientras los bomberos continuaron trabajando para rescatar a su padre. El hallazgo del bebé con vida alimentó entonces las expectativas de encontrar también a Valentina y Juan Esteban. Más de 20 personas fueron rescatadas con vida del complejo durante las primeras 12 horas posteriores al terremoto, según Reuters. Sin embargo, con el paso de las horas, las posibilidades de hallar a la madre de Salomón y a su cuñado fueron disminuyendo.

👏 El esperanzador rescate de un bebé de seis meses atrapado bajo los escombros tras el terremoto en Colombia pic.twitter.com/62Fq22Ngi0 — El Periódico de España (@ElPeriodico_Esp) August 11, 2026

La búsqueda de Valentina terminó con un desenlace trágico

Alejandra Montoya, amiga de Valentina, le contó a CNN que la mujer había quedado "más cerca de la portería", a unos 3 o 4 metros por delante de Juan David, según el relato que él mismo había hecho.

A pesar de esa cercanía, los rescatistas no habían podido detectar señales de vida de Valentina. La búsqueda continuó entre los restos de la estructura hasta que este sábado finalmente fue encontrado su cuerpo junto al de Juan Esteban.

El desenlace adquiere una dimensión todavía más dolorosa por la historia del rescate de Salomón. El pequeño había sobrevivido durante dos días entre las ruinas y su aparición con vida había renovado la esperanza de la familia. El hallazgo posterior de Valentina convirtió aquel episodio de esperanza en una historia marcada por la pérdida.

Cali es una de las zonas más afectadas por el sismo, con al menos 117 fallecidos.

Daniela Largo Sánchez, rescatada después de 36 horas

El mismo sábado se conoció otra noticia que volvió a transformar una historia de supervivencia en una tragedia. Daniela Largo Sánchez, una abogada de 32 años que había sobrevivido tras permanecer aproximadamente 36 horas bajo los escombros de un edificio colapsado en Pereira, murió después de sufrir varias complicaciones médicas.

Largo Sánchez había sido localizada durante la noche del martes 11 de agosto. Los equipos de emergencia trabajaron durante aproximadamente diez horas para llegar hasta ella y conseguir sacarla con vida.

Para lograrlo tuvieron que atravesar cuatro placas de hormigón y excavar un túnel por la parte inferior del edificio colapsado. El operativo permitió finalmente rescatar a la mujer, que había conseguido resistir durante unas 36 horas bajo los restos de la construcción.

Tras ser rescatada, Daniela quedó internada en la unidad de cuidados intensivos del hospital San Jorge, con pronóstico reservado. La expectativa de recuperación, sin embargo, terminó este sábado.

Las complicaciones que provocaron su muerte

Su padre, Julio Largo, contó a Noticias Caracol que Daniela falleció después de sufrir varias complicaciones médicas. Entre ellas se registró un paro cardíaco, que obligó al personal médico a realizar maniobras de reanimación durante aproximadamente 17 minutos. La mujer también sufrió una infección en uno de sus brazos, que había quedado atrapado entre los escombros.

A pesar del rescate y de haber sobrevivido durante 36 horas en condiciones extremas, las complicaciones posteriores terminaron provocando su muerte.

Daniela Largo Sánchez deja un hijo de 12 años. Su cuerpo será trasladado al vecino departamento de Caldas, de donde procede su familia, para realizar el sepelio.

Una tragedia que sigue creciendo

Las dos historias conocidas este sábado se suman a un balance general que continúa empeorando cinco días después del terremoto. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) elevó la cifra oficial a 294 fallecidos y 3.935 heridos, mientras que 320 personas continúan desaparecidas.

En ese contexto, el rescate de Salomón permanece como uno de los episodios que simbolizaron la posibilidad de encontrar sobrevivientes entre las ruinas. El bebé fue hallado con vida junto a su padre después de que una voz alertara a los rescatistas sobre su presencia.

Pero la tragedia de La Torre del Limonar mostró también el otro rostro del desastre: el de las familias que, aun después de escuchar historias de sobrevivientes, terminan recibiendo la confirmación de la muerte de sus seres queridos. Valentina Vanegas Galiano, de 39 años, fue hallada junto a su cuñado Juan Esteban Gómez. Su hijo Salomón sobrevivió y su padre Juan David permanece estable después de ser operado por sus heridas.

En Pereira, Daniela Largo Sánchez había logrado resistir durante unas 36 horas bajo los escombros y fue rescatada después de un complejo operativo que demandó diez horas de trabajo, pero murió posteriormente en terapia intensiva por las complicaciones derivadas de sus heridas.