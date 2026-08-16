Ucrania lanzó uno de sus mayores ataques contra Rusia desde el inicio de la guerra

Ucrania lanzó este domingo cientos de drones contra Rusia, en uno de los mayores ataques aéreos realizados por Kiev desde el comienzo de la guerra. La ofensiva dejó al menos seis personas muertas y provocó daños en viviendas, una estación ferroviaria, un almacén y otras instalaciones.

El Ministerio ruso de Defensa informó que durante la noche fueron destruidos 822 drones ucranianos, confirmando de esta manera la magnitud del ataque. El número informado por las autoridades rusas da cuenta de una ofensiva aérea de dimensiones excepcionales, que tuvo como uno de sus principales escenarios a la región de Moscú.

El alcalde de la capital rusa, Sergei Sobyanin, señaló que se detectaron unos 600 drones dirigidos hacia Moscú y afirmó que aproximadamente un tercio de ellos fue destruido sobre la propia región de Moscú.

La ofensiva tuvo consecuencias mortales. Un hombre de 83 años murió después de que un dron ucraniano impactara contra una vivienda particular en la región de Moscú, según informó el gobernador local, Andrey Vorobyov.

El funcionario también confirmó que un ataque ucraniano provocó un incendio en un almacén de Wildberries, ubicado en la ciudad de Podolsk.

Cinco muertos en la región de Rostov

Otra de las zonas alcanzadas por la ofensiva fue la región suroccidental rusa de Rostov, donde una andanada de drones golpeó tres localidades y provocó la muerte de cinco personas, de acuerdo con lo informado por el gobernador local, Yury Slyusar.

El ataque involucró a más de 150 drones y produjo daños en varias viviendas y en una estación de tren. Además, provocó un incendio forestal. La ofensiva sobre Rostov se sumó así al ataque registrado en la región de Moscú y elevó a al menos seis el número de muertos reportados en territorio ruso como consecuencia de esta nueva oleada de drones.

El despliegue sobre diferentes localidades volvió a mostrar la dimensión de los ataques aéreos que se producen en el marco de la guerra. Mientras las autoridades rusas informaban sobre cientos de drones interceptados y destruidos, también se registraban daños materiales y víctimas civiles.

Ucrania intensificó sus ataques durante el último año

Según la información proporcionada, durante el último año Ucrania intensificó sus ataques contra Rusia, utilizando misiles de largo alcance y enjambres de drones.

Estos ataques se dirigieron cada vez más contra industrias militares e instalaciones energéticas, ampliando el alcance de las operaciones ucranianas sobre territorio ruso.

La nueva ofensiva se inscribe en ese escenario de ataques aéreos cada vez más numerosos y extendidos. Los drones se convirtieron en una herramienta central de estas operaciones, capaces de ser lanzados en grandes cantidades y dirigidos contra diferentes objetivos.

El ataque de este domingo tuvo una magnitud particularmente elevada, de acuerdo con las cifras difundidas por el Ministerio ruso de Defensa, que informó la destrucción de 822 drones ucranianos durante la noche.

También hubo ataques rusos sobre Ucrania

Mientras Rusia denunciaba la ofensiva ucraniana, Ucrania también sufrió ataques rusos durante la misma jornada. En la región meridional ucraniana de Zaporiyia, un hombre y una mujer murieron cuando su vivienda fue alcanzada por un ataque ruso, según informó Ivan Fedorov, jefe de la administración militar local.

La ofensiva rusa también alcanzó la capital ucraniana, Kiev, donde los proyectiles provocaron incendios en distintos puntos de la ciudad y dejaron seis personas heridas.

Uno de los incendios se produjo en uno de los mayores mercados de libros de Kiev. Las llamas arrasaron con los kioscos que se encontraban apiñados cerca de la estación de metro Pochaina.

Los bomberos trabajaron para combatir el fuego mientras enormes columnas de humo negro se elevaban sobre la capital. Las imágenes descriptas mostraban a los equipos de emergencia avanzando entre los escombros de lo que anteriormente eran los puestos abarrotados del mercado.

Ataques contra infraestructura civil

Frente a los ataques rusos sobre Kiev, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sostuvo que Rusia apunta contra infraestructura civil.

"Dondequiera que los rusos puedan alcanzar con sus misiles balísticos, atacan infraestructura civil", afirmó Zelenski. La declaración se produjo en un contexto en el que los ataques rusos provocaron incendios en diferentes sectores de Kiev y afectaron, entre otros lugares, al mercado de libros ubicado cerca de la estación de metro Pochaina.

La ofensiva también tuvo consecuencias en Zaporiyia, donde murieron dos personas después de que una vivienda fuera alcanzada.

Rusia aseguró haber atacado objetivos militares

El Ministerio ruso de Defensa informó, por su parte, que durante el domingo había atacado una planta metalúrgica en Kryvyi Rih y varios sitios militar-industriales ubicados en Kiev.

Entre esos objetivos, según el Ministerio ruso, se encontraba una instalación dedicada a la fabricación de los misiles Flamingo de Ucrania.

Estos misiles producidos en territorio ucraniano tienen un papel clave en los ataques de largo alcance que Kiev realiza contra Rusia. La información sobre su utilización y fabricación aparece vinculada directamente con la creciente capacidad ucraniana para realizar operaciones a gran distancia.

El presidente ucraniano había anunciado el sábado que Kiev utilizó esas armas para atacar un centro de investigación y producción de cohetes en Samara, ubicado aproximadamente a 900 kilómetros de la frontera ucraniana.

De esta manera, mientras Rusia informó sobre ataques contra instalaciones relacionadas con la producción militar ucraniana, Kiev reivindicó previamente el empleo de los misiles Flamingo en una operación de largo alcance contra un centro ubicado en territorio ruso.