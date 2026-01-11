Maduro envió su primer mensaje desde la cárcel: "Estamos bien, somos unos luchadores"

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que se encuentra "bien" al igual que su eposa, Cilia Flores, y que ambos se sienten "fuertes", en un mensaje que dio a conocer hoy el hijo del matrimonio Nicolás Maduro Guerra, a una semana de su arresto por parte de las fuerzas estadounidenses.

"Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que 'nosotros estamos bien, somos unos luchadores'", aseguró Nicolás Maduro Guerra en un video que se dio a conocer este sábado, publicado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y corresponde a la primera señal pública del exmandatario desde su detención.

Asismismo, señaló que su padre "no pudo ser vencido por ninguna vía" y que, según su visión, fue necesaria "una fuerza desproporcionada" por parte de Estados Unidos para lograr su detención: "Pero no lo vencieron. Él está fuerte", subrayó.

Maduro y su esposa fueron arrestados el sábado pasado en Caracas, acusados de distintos delitos vinculados al narcoterrorismo y ese mismo día fueron trasladados a una prisión en la ciudad de Nueva York, donde comparecieron por primera vez el lunes de esta semana.

Las palabras de "Nicolasito" se dieron durante un acto del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en donde el hijo del mandatario también se refirió al escenario futuro que enfrenta el país. "Vamos a conservar el poder y la revolución". Además, recordó la palabra de Hugo Chávez y aseguró que "la unidad del chavismo está en la unidad".

En ese marco, llamó a que los partidarios del oficialismo venezolano a que tengan confianza en Delcy y Jorge Rodríguez, y en Diosdado Cabello, tres de los nombres que, a partir de la captura de su padre, pasaron a tener mayor centralidad en el escenario político venezolano.

Este mensaje se conoció a una semana de la intervención militar de los Estados Unidos en Caracas. Maduro y Flores fueron detenidos y trasladados a territorio estadounidense, donde enfrentan cargos por conspiración de narcoterrorismo, entre otras acusaciones. Desde entonces, el poder ejecutivo quedó en manos de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Por otra parte, este sábado, sectores afines al oficialismo venezolano se movilizaron este sábado en distintas ciudades del país para exigir el retorno del expresidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Las marchas se realizaron en ciudades como Caracas, Trujillo, Nueva Esparta, Miranda y otras localidades.

Durante ese acto, Rodríguez sostuvo que en Venezuela "hay un gobierno, el del presidente Nicolás Maduro", y afirmó que asumió la responsabilidad de encabezar el Ejecutivo mientras dure lo que calificó como su "secuestro". En ese marco, reiteró la condena a la intervención militar del 3 de enero.

Tras el operativo que derivó en la captura de Maduro, Donald Trump afirmó que Washington "regirá los destinos de Venezuela" y reclamó acceso a los recursos petroleros, que prometió utilizar para beneficiar a la población de ambos países. En paralelo, Caracas y la Casa Blanca informaron que evalúan el "restablecimiento de las relaciones diplomáticas", interrumpidas desde 2019, así como la reapertura de las respectivas sedes diplomáticas.

Pese a ese anuncio, la Oficina de Asuntos Consulares de los EE.UU. advirtió que la situación en Venezuela continúa siendo "inestable" y representa graves riesgos para los ciudadanos estadounidenses, a quienes instó a abandonar el país de inmediato. En paralelo, familiares de personas detenidas se concentraron por tercer día consecutivo frente a cárceles de Caracas y de otras comunidades, a la espera de novedades sobre posibles liberaciones.