Maduro reveló que pedirá la visa para asistir a un festival de salsa en Nueva York: Amamos a los Estados Unidos

En una nueva muestra de acercamiento con Estados Unidos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reveló que solicitará la visa norteamericana para viajar junto a su esposa a un festival de salsa que se celebrará en Nueva York.

Días atrás, se supo que el gobierno de Joe Biden aliviará las sanciones a su par venezolano a cambio de un compromiso del gobierno para dialogar en la Ciudad de México con el movimiento opositor, en lo que significaría un cambio en la política de presión de Washington sobre Caracas.

De visita a un programa radial, el líder del régimen venezolano reveló ahora que pedirá la visa norteamericana para asistir a un festival de salsa en la ciudad de Nueva York, programado para el próximo 11 de junio.

"Nos vamos Cilia (Flores) y yo directo a Nueva York. Me esperan en Nueva York. A mí me gusta mucho Nueva York, yo conozco muy bien Nueva York, he manejado muchísimo en Nueva York", repitió Maduro, en tono risueño y mientras se escuchaba una salsa de fondo.

Además, aseguró conocer bien los barrios de la Gran Manzana. "En el sur de Nueva York queda la Pequeña Italia. Ahí venden unos espaguetis mundiales. Y el Barrio Chino, Manhattan, el barrio puertorriqueño y el barrio dominicano. Ahí me la pasaba yo, en las calles de Nueva York".

En medio de algunas risas por parte de los periodistas, Maduro fue por más y sorprendió al declararle su amor a EE.UU. mientras ponía una de sus manos sobre su pecho: "Mi saludo a toda la gente buena de los Estados Unidos de Norteamérica. Amamos a los Estados Unidos de Norteamérica. Por Estados Unidos lo que tenemos es amor".

Maduro lo anunció en tono risueño en su visita a un programa de radio.

El festival de música al que asistirá Maduro se celebrará un día después de la Cumbre de las Américas, prevista entre el 6 y el 10 de junio en la ciudad de Los Ángeles. Estados Unidos será anfitrión por primera vez desde 1994.

En principio, Venezuela no estaría invitada a la reunión (junto con Cuba y Nicaragua) por no cumplir con los parámetros democráticos, según dejó trascender el Departamento de Estado, aunque las invitaciones formales aún no están cursadas.

Varios líderes de la región, entre ellos la Argentina, están alentando al gobierno de Biden a invitar a un representante del gobierno de Maduro a participar.

La relación Estados Unidos-Nicolás Maduro

Estados Unidos y casi otras 60 naciones reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y acusan a Maduro de liderar el colapso económico de Venezuela en los últimos nueve años. La administración Donald Trump había impuesto severas sanciones a Caracas e incluso consideró usar la fuerza para derrocar a Maduro en 2019.

Con la llegada de Biden a la Casa Blanca, continuó la campaña de máxima presión. Pero la invasión rusa de Ucrania en febrero creó una apertura para que la administración se comprometiera directamente con Caracas.

La Casa Blanca esperaba dividir la alianza de Venezuela con Moscú y llevar la producción adicional de petróleo al mercado a medida que la guerra interrumpiera los precios de la energía. "Es muy importante recalcar que esto se hizo en coordinación con el presidente interino, Juan Guaidó, para avanzar en las conversaciones", dijo entonces un alto funcionario de la administración.

A principios de marzo, un funcionario de la Casa Blanca encabezó una primera delegación estadounidense que se reunió con el gobierno de Maduro, principalmente para negociar la liberación de dos detenidos estadounidenses.

Pero en ese momento, los funcionarios reconocieron que la energía era otro tema de discusión en la reunión. Este viaje desató la fuerte oposición de los republicanos en el Congreso, que vieron esta visita como una concesión al régimen de Maduro.