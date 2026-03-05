Trump destituye a la secretaria de Seguridad Nacional tras polémicas redadas migratorias

En un movimiento que sacude la estructura del segundo mandato de Donald Trump, el presidente estadounidense anunció este jueves la destitución de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Esta decisión, que se hará efectiva a partir del 31 de marzo, pone fin a un ciclo de gestión marcado por una alta controversia social y política debido a su rol central en la ejecución de la política migratoria de la actual administración. Noem, quien se consolidó como la cara visible de las redadas antiinmigratorias llevadas a cabo en todo el territorio nacional, se convierte así en la primera integrante del gabinete presidencial en abandonar su cargo durante este periodo de gobierno.

Un mandato marcado por la controversia

Desde el inicio de su gestión, la figura de Kristi Noem estuvo rodeada de tensiones. Bajo su mando, el Departamento de Seguridad Nacional lideró una cuestionada ofensiva contra los migrantes sin documentos, tácticas que fueron objeto de constantes protestas públicas y numerosas demandas judiciales. La política migratoria no solo enfrentó el rechazo de activistas y organizaciones de derechos humanos, sino que también despertó recelos en el ámbito legislativo, donde la gestión de las redadas se convirtió en un punto de fricción constante.

El anuncio de su cese se produce en un contexto institucional complejo. Actualmente, la agencia de Seguridad Nacional permanece cerrada por falta de fondos, lo que añade una capa de incertidumbre operativa a la transición de mando. Trump informó que, tras la salida definitiva de Noem, el sucesor al frente de la cartera será el senador de Oklahoma, Markwayne Mullin, quien deberá asumir el desafío de liderar una agencia paralizada en un momento político sumamente sensible.

La presión del Capitolio y el detonante legislativo

La decisión del mandatario republicano no parece ser fortuita ni aislada. Se formalizó apenas dos días después de que la secretaria Noem enfrentara un duro interrogatorio en el Capitolio, donde fue cuestionada tanto por miembros de su propio partido como por legisladores del Partido Demócrata. Durante estas audiencias, la funcionaria se vio contra las cuerdas al intentar explicar los detalles de su gestión, especialmente en lo relativo a la adjudicación de un importante contrato público. Según reportes de la prensa local, este episodio ante el Congreso habría sido el detonante definitivo para que el presidente Trump decidiera retirar su confianza en ella.

A pesar de su salida del gabinete, la relación política entre Trump y Noem parece mantenerse bajo una nueva configuración. El presidente comunicó, a través de sus redes sociales, que ha decidido designarla como "Enviada Especial para el Escudo de las Américas". Este rol, descrito como una iniciativa de seguridad de nueva creación, tendrá como objetivo principal enfocarse en las dinámicas de seguridad dentro del hemisferio occidental. Con este nombramiento, el Ejecutivo busca transformar el perfil de la exsecretaria, alejándola de las tácticas migratorias internas que erosionaron su capital político en Washington para desplazarla hacia una agenda externa de carácter regional.

La partida de Noem cierra, de este modo, un periodo turbulento, dejando al gobierno de Trump con la difícil tarea de reorganizar su política de seguridad migratoria mientras se prepara para el relevo institucional al cierre del mes de marzo.