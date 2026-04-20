Medio Oriente: incertidumbre por las negociaciones de paz entre EE.UU. e Irán

La tensión en Medio Oriente atraviesa una nueva escalada en un momento crítico para las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. Lo que debía ser un paso hacia la distensión terminó sumando incertidumbre, luego de que se produjera un incidente en el Golfo de Omán que profundizó las diferencias entre ambas potencias.

Estaba previsto que este lunes comenzara en Islamabad, Pakistán, la segunda ronda de conversaciones para acercar posiciones entre Washington y Teherán. Sin embargo, la participación iraní no fue confirmada en las últimas horas, en un contexto marcado por acciones militares y fuertes declaraciones cruzadas.

El detonante fue el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró haber atacado y capturado un buque iraní que transitaba por la zona. Según explicó, se trataba de un barco de carga con bandera iraní llamado Touska, de casi 900 pies de largo y con un peso comparable al de un portaaviones.

"Hoy, un barco de carga con bandera iraní llamado Touska, de casi 900 pies de largo y que pesa casi tanto como un portaaviones, intentó pasar nuestro bloqueo naval, y no les fue bien", expresó Trump a través de redes sociales.

El mandatario agregó que el buque se encontraba bajo sanciones del Tesoro estadounidense por su historial de actividad ilegal y confirmó que Estados Unidos tomó el control total de la embarcación mientras investiga su carga.

Respuesta iraní

La reacción de Irán no tardó en llegar. El máximo comandante militar conjunto, Khatam al-Anbiya, acusó a Estados Unidos de violar el alto el fuego vigente al atacar buques mercantes iraníes y calificó el episodio como un acto de "piratería armada".

"Advertimos que las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán pronto responderán y tomarán represalias contra este acto de piratería armada por parte del ejército estadounidense", señaló.

Además, sostuvo que, tras el ataque estadounidense, fuerzas iraníes respondieron atacando barcos militares de Estados Unidos mediante el uso de drones, lo que eleva el nivel de confrontación directa en la región.

Negociaciones en duda y señales de desconfianza

En este escenario, la continuidad del diálogo diplomático quedó en entredicho. Irán no confirmó su participación en las conversaciones pautadas en Islamabad, lo que pone en riesgo un proceso ya debilitado tras el fracaso del primer encuentro, ocurrido hace menos de diez días.

Según informó la emisora estatal iraní, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, comunicó a su par paquistaní que las recientes acciones, la retórica y las contradicciones de Estados Unidos reflejan "malas intenciones y falta de seriedad en la diplomacia".

Por su parte, Trump ratificó que enviará una delegación encabezada por el vicepresidente JD Vance, acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del mandatario.

El presidente estadounidense aseguró que propondrá a Irán un "acuerdo muy justo y razonable", aunque endureció su postura al advertir sobre posibles consecuencias en caso de no avanzar en las negociaciones. "Espero que acepten porque, si no lo hacen, Estados Unidos va a destruir cada planta de energía y cada puente en Irán. ¡Se acabó lo de ser el chico bueno!", afirmó.

Versiones contrapuestas

Uno de los puntos más sensibles del conflicto es la cuestión nuclear. Días atrás, Trump había declarado a la agencia AFP que el acuerdo de paz "está muy cerca" y que Irán había aceptado entregar su uranio enriquecido.

Sin embargo, esa versión fue desmentida por el presidente iraní, Masud Pezeshkian, quien cuestionó la afirmación estadounidense: "¿Cómo es posible que el presidente de Estados Unidos afirme que Irán no debe ejercer sus derechos nucleares sin explicar por qué?".

Claves de una negociación compleja

Las diferencias entre ambas partes son profundas, aunque no necesariamente irreconciliables. Entre los puntos centrales que se discuten, se destacan:

Programa nuclear:

Estados Unidos propone una moratoria de 20 años sobre toda actividad nuclear iraní, sin exigir una prohibición total del enriquecimiento de uranio.

Irán, en cambio, estaría dispuesto a aceptar una moratoria de hasta cinco años.

Estados Unidos propone una moratoria de 20 años sobre toda actividad nuclear iraní, sin exigir una prohibición total del enriquecimiento de uranio. Irán, en cambio, estaría dispuesto a aceptar una moratoria de hasta cinco años. Derechos nucleares:

La propuesta permitiría a Irán sostener que no renuncia definitivamente a su derecho a producir combustible nuclear bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear.

La propuesta permitiría a Irán sostener que no renuncia definitivamente a su derecho a producir combustible nuclear bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear. Estrecho de Ormuz:

Se busca restablecer el libre tránsito marítimo tras su cierre, que generó una crisis internacional con impacto en el comercio mundial y en el precio del petróleo.

Irán exige el pago de un "peaje", mientras que Estados Unidos y sus aliados rechazan esa condición.

Se busca restablecer el libre tránsito marítimo tras su cierre, que generó una crisis internacional con impacto en el comercio mundial y en el precio del petróleo. Irán exige el pago de un "peaje", mientras que Estados Unidos y sus aliados rechazan esa condición. Grupos aliados de Irán:

Washington demanda el cese del apoyo iraní a organizaciones como Hezbollah, Hamas y los hutíes de Yemen.

Washington demanda el cese del apoyo iraní a organizaciones como Hezbollah, Hamas y los hutíes de Yemen. Fondos bloqueados:

Teherán reclama la liberación de aproximadamente 6000 millones de dólares provenientes de ventas petroleras, retenidos en Qatar por sanciones internacionales.

Un alto el fuego en riesgo

El contexto general agrega presión a las negociaciones. Sin avances concretos que permitan extender el alto el fuego iniciado el 8 de abril, el cese de hostilidades podría finalizar en los próximos días, lo que abriría la puerta a una nueva fase del conflicto.

Mientras tanto, Islamabad se encuentra bajo un estricto bloqueo de seguridad y con sus principales hoteles desalojados, a la espera de recibir a las delegaciones en medio de un clima de máxima tensión.

El futuro inmediato de las relaciones entre Estados Unidos e Irán permanece incierto, condicionado por la fragilidad del diálogo diplomático y por una escalada militar que amenaza con desbordar cualquier intento de acuerdo.