Irán reafirma su programa nuclear y rechaza presiones: "¿Quién es Trump para quitar derechos?"

El presidente iraní Masud Pezeshkian defendió este domingo el derecho de su país a desarrollar su programa nuclear, en un contexto marcado por las tensiones con Estados Unidos y las negociaciones en curso. El mandatario sostuvo que ninguna nación puede ser privada de sus derechos fundamentales, en alusión directa al enriquecimiento de uranio, uno de los principales puntos de conflicto entre Teherán y Washington.

Durante una visita al Ministerio iraní de Deportes y Juventud, Pezeshkian cuestionó los planteos del presidente estadounidense y expuso el eje central de su postura. "Que el presidente de Estados Unidos diga que Irán no debe ejercer sus derechos nucleares, pero no responde por qué motivo, plantea una cuestión fundamental: ¿quién es él para privar a un pueblo de sus derechos?", expresó.

Sus declaraciones marcaron una reafirmación del posicionamiento iraní frente a las presiones internacionales, en un momento en el que el debate sobre el desarrollo nuclear vuelve a ocupar un lugar central en la agenda diplomática.

Reclamo de equidad y soberanía

En su intervención, Pezeshkian insistió en la necesidad de que todas las naciones reciban un trato basado en la "equidad y la justicia", subrayando que el acceso a los derechos fundamentales, incluidos los tecnológicos y nucleares, no debe estar condicionado por presiones políticas.

El mandatario dejó en claro que Irán no aceptará medidas que vulneren su soberanía, reafirmando que el país actuará dentro de lo que considera un marco legítimo en el ámbito internacional. Este planteo refuerza la postura histórica de Teherán en defensa de su autonomía en decisiones estratégicas, especialmente en materia de desarrollo científico y energético.

Entre los conceptos clave expresados por el presidente iraní se destacan:

Defensa del derecho al desarrollo nuclear como parte de los derechos soberanos.

como parte de los derechos soberanos. Rechazo a condicionamientos externos sobre decisiones estratégicas.

sobre decisiones estratégicas. Exigencia de equidad y justicia en el trato entre naciones.

en el trato entre naciones. Compromiso con un marco legítimo internacional según su interpretación.

Un mensaje de pacifismo en medio de la tensión

A pesar del tono firme de sus declaraciones, Pezeshkian rechazó que Irán busque una escalada bélica. En ese sentido, subrayó que la política de su país se basa en el pacifismo y en la defensa legítima.

"No debe transmitirse la idea de que Irán busca la guerra. Somos partidarios de la paz y lo que hacemos es una defensa legítima", afirmó el mandatario, en un intento por contrarrestar las percepciones internacionales que vinculan el programa nuclear iraní con posibles escenarios de conflicto.

Negociaciones sin consenso y advertencias cruzadas

Las declaraciones del presidente iraní se producen en un contexto de negociaciones abiertas pero sin resultados concretos. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, había señalado recientemente que existen desacuerdos entre Teherán y Washington en cuestiones centrales como el programa nuclear y la situación del estratégico estrecho de Ormuz.

Qalibaf reconoció que las conversaciones registran "avances", aunque advirtió que un acuerdo final "continúa lejos". Este escenario se da a tan solo tres días de que expire el alto el fuego acordado entre ambas partes, sin que se haya fijado una nueva fecha para retomar las negociaciones, tras las reuniones realizadas el fin de semana pasado en Islamabad, que concluyeron sin consenso.

Presión de Estados Unidos y escenario incierto

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado en los últimos días que Irán no puede continuar con su programa atómico. Incluso llegó a plantear la posibilidad de que Estados Unidos ingrese en territorio iraní para extraer el uranio altamente enriquecido en conjunto con la República Islámica, una propuesta que fue rechazada por Teherán.

A pesar de la tensión, Trump ha insistido en que un acuerdo está cerca, aunque advirtió que, si no se alcanza antes del miércoles —cuando vence la tregua de dos semanas—, podrían producirse nuevos bombardeos contra Irán.

Este escenario configura un momento de alta sensibilidad diplomática, donde conviven señales de avance en las negociaciones con amenazas concretas de escalada, mientras Irán reafirma su postura de defensa soberana y reclama un trato equitativo en el ámbito internacional.