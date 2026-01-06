Milei ratificó su alineamiento con Estados Unidos y negó gestiones para impulsar a González Urrutia en Venezuela

El Gobierno nacional ratificó su alineamiento geopolítico con Estados Unidos y rechazó de manera tajante las versiones que indicaban que el presidente Javier Milei había impulsado gestiones internacionales para promover a Edmundo González Urrutia como alternativa de poder en Venezuela.

En el entorno presidencial sostienen que la relación estratégica con Washington es el eje central que guía la posición argentina frente al complejo escenario político venezolano, tras la captura del exmandatario Nicolás Maduro y el inicio de una nueva etapa encabezada por Delcy Rodríguez.

Por ese motivo, la Casa Rosada decidió reducir las declaraciones públicas en los últimos días para evitar interferir en las negociaciones que Estados Unidos comenzó a desplegar con el nuevo gobierno interino en Caracas, al que el presidente Donald Trump considera un interlocutor clave para encauzar la transición.

Una figura relevante de la mesa política libertaria desmintió de forma categórica que Milei haya mantenido conversaciones con otros jefes de Estado para promover el ascenso de González Urrutia, quien había sido proclamado presidente electo en los comicios de diciembre. "Es falso", aseguraron desde el oficialismo.

En las últimas horas había trascendido que Milei dialogó con el presidente francés Emmanuel Macron, con quien mantiene una relación fluida pese a diferencias ideológicas. Mientras el mandatario europeo considera que el operativo estadounidense violó el derecho internacional, en la Casa Rosada sostienen una postura distinta y alineada con Washington.

Desde el Gobierno argentino advierten que la situación en Venezuela presenta una complejidad estructural. "La estructura del régimen sigue vigente", afirmó una fuente presidencial, al tiempo que consideró que "llamar a elecciones en este contexto sería un delirio, porque no podría haber un proceso viable".

Pocas horas después del operativo que derivó en la detención de Maduro, Milei había respaldado públicamente a González Urrutia, al reconocerlo como presidente electo y remarcar que "ganó las elecciones y tiene un mandato por cumplir". Sin embargo, esa postura fue luego matizada tras las definiciones de la Casa Blanca.

Trump relativizó el rol de González Urrutia y cuestionó la viabilidad de María Corina Machado como figura central de la transición, al señalar que "no tiene el respaldo ni el respeto necesarios para liderar el país". Desde el entorno de Milei aclararon que el Presidente no mantuvo conversaciones con Machado.

A partir de ese diagnóstico, el Gobierno argentino alineó su análisis con el de Washington. Funcionarios cercanos a Milei señalaron que una designación apresurada podría derivar en un escenario de anomia política y coincidieron en que tanto González Urrutia como Machado deberían participar de un eventual diálogo político, pero en una etapa posterior.

En la Casa Rosada confían en que el proceso derive en un acuerdo de transición negociada y descartan, por el momento, una nueva ofensiva militar estadounidense. No obstante, reconocen que el escenario seguirá siendo tenso en las próximas semanas, especialmente mientras se evalúa la capacidad de Delcy Rodríguez para consolidar su liderazgo y tomar distancia del ala militar más dura.

Tras la captura de Maduro y su traslado a custodia estadounidense, Trump resolvió dejar de lado el respaldo a Machado y avanzar en conversaciones con Rodríguez. Esa decisión se consolidó luego de informes de inteligencia que advirtieron sobre el riesgo de una mayor desestabilización interna si la oposición asumía el poder de manera inmediata.

Entre los asesores del presidente estadounidense ganó peso la advertencia del secretario de Estado, Marco Rubio, quien señaló que un apoyo abierto a la oposición podría complicar la transición y agravar el conflicto interno, según revelaron fuentes oficiales citadas por The New York Times.

El enfoque de Trump sobre Venezuela, señalaron desde Washington, está centrado en garantizar el acceso al petróleo y condicionar al nuevo liderazgo a través de medidas como una "cuarentena" militar sobre las exportaciones petroleras, relegando en esta etapa otras prioridades como la promoción de la democracia.