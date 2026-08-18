Escala la tensión: Irán ofreció 30.000 dólares por matar o capturar a soldados estadounidenses

En un giro que profundiza la hostilidad en la región, el Ejército de Irán ha anunciado oficialmente la implementación de un polémico plan que contempla el pago de una recompensa de 30.000 dólares (equivalentes a 26.000 euros) a cualquier ciudadano de la nación islámica que logre abatir, capturar o entregar a un soldado estadounidense. Esta decisión, que ha sido reportada ampliamente por medios internacionales, busca involucrar activamente a la población civil en una dinámica de confrontación directa.

El jefe del Estado Mayor, Amir Hatami, ha sido el encargado de precisar los detalles de esta iniciativa. Según la información corroborada por la Agencia Noticias Argentinas, la decisión de formalizar este plan responde a una demanda interna: el alto mando militar habría tomado esta determinación a raíz de un "gran número de solicitudes" recibidas por parte de la ciudadanía para participar de forma más activa en el esfuerzo bélico.

Incentivos diferenciados y financiamiento privado

La estructura de este incentivo económico introduce una variable específica respecto al género de quien ejecute la acción. De acuerdo con lo reportado por el medio alemán DW, la política oficial establece una prima mayor para las mujeres:

Recompensa base: 30.000 dólares por la muerte, captura o entrega de un soldado estadounidense.

Prima por género: La recompensa se duplicará (alcanzando los 60.000 dólares) si la acción es llevada a cabo por una mujer.

Es fundamental destacar el origen de estos fondos. Según las declaraciones oficiales, este dinero no provendrá directamente de las arcas presupuestarias habituales del Estado, sino que será el resultado de donaciones de personas que han expresado explícitamente su voluntad de contribuir financieramente a la guerra contra Israel y Estados Unidos.

Contexto de un conflicto prolongado

El anuncio ocurre tras casi seis meses de un conflicto que se ha mantenido en una escalada constante desde que se iniciaron los primeros bombardeos aéreos el pasado 28 de febrero. A pesar de la gravedad del anuncio del Ejército, la realidad operativa sobre el terreno es distinta. Hasta la fecha, no existe constancia de un despliegue formal de fuerzas terrestres estadounidenses en territorio iraní. La única incursión terrestre registrada fue una misión de rescate en abril, cuyo objetivo exclusivo fue salvar la vida de un piloto estadounidense derribado en zona de conflicto.

A pesar de la contundencia de las palabras de Amir Hatami, el alto funcionario no aportó detalles estratégicos ni geográficos sobre dónde o cuándo se esperaría que se produzca la muerte o captura de los soldados estadounidenses mencionados en su alocución.

El colapso diplomático y el memorando de paz

Simultáneamente a la escalada militar, el frente diplomático muestra señales de un deterioro irreversible. Este lunes se cumplió el plazo establecido en el memorando de entendimiento firmado previamente entre Irán y Estados Unidos, el cual tenía como objetivo fundamental negociar un acuerdo de paz permanente.

Irán ha manifestado, por voz de su portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, que no existe preocupación alguna ante el vencimiento de este plazo. Según las declaraciones recogidas por la agencia IRNA, la postura oficial del gobierno iraní se fundamenta en la falta de credibilidad del proceso, argumentando que las violaciones estadounidenses de los compromisos adquiridos en dicho texto invalidan la negociación.

"El plazo de 60 días para las conversaciones es irrelevante", sentenció Bagaei durante una rueda de prensa, dejando claro que, para Teherán, los canales diplomáticos basados en este memorando han quedado, en la práctica, anulados.