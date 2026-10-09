Navanethem Pillay recibió el Nobel de la Paz por su defensa de la justicia internacional

El Comité Noruego del Nobel distinguió este martes a la jurista sudafricana Navanethem Pillay con el Premio Nobel de la Paz 2026, en reconocimiento a sus esfuerzos para promover la paz, la justicia global y el respeto por el derecho internacional. La ceremonia se realizó en Oslo, Noruega, donde se destacó una trayectoria profesional marcada por la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de mecanismos jurídicos para investigar y juzgar los crímenes más graves.

Durante el anuncio, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, subrayó la importancia de la contribución de Pillay a la justicia internacional. "La galardonada de este año fue fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente", declaró.

El reconocimiento también estuvo acompañado por una valoración de los principios que orientaron la carrera de la jurista. Desde el Comité destacaron que "el compromiso de Navi Pillay con los principios jurídicos universales y su sólida brújula moral fueron constantes a lo largo de su larga trayectoria profesional".

La distinción pone el foco en el papel que desempeñó Pillay en distintos organismos judiciales y de derechos humanos, así como en su participación en procesos que contribuyeron a la evolución de las herramientas legales destinadas a responder ante la violencia y los conflictos.

De Durban a los principales tribunales internacionales

Navanethem Pillay nació en Durban, Sudáfrica, en una familia de origen tamil, durante el régimen del apartheid. En ese contexto de discriminación racial y exclusión, se convirtió en abogada y desarrolló una trayectoria vinculada con la defensa de los derechos humanos.

Desde sus primeros pasos profesionales, enfrentó las consecuencias de un sistema racista y defendió a figuras como Nelson Mandela, además de otros opositores al apartheid. Ese compromiso inicial fue parte de un recorrido que posteriormente la llevó a ocupar cargos de relevancia en instituciones judiciales nacionales e internacionales.

A lo largo de su carrera, Pillay se desempeñó como jueza en la Alta Corte de Sudáfrica, en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y en la Corte Penal Internacional. También ejerció como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, una función desde la que estuvo vinculada con la promoción y protección de los derechos fundamentales.

Entre sus actuaciones también figura la presidencia de la comisión de investigación independiente de la ONU que acusó a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza. Actualmente, ejerce como jueza en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el caso en el que Birmania está acusada de genocidio.

Su recorrido por estas instituciones fue uno de los elementos centrales considerados por el Comité Nobel al explicar los motivos del reconocimiento. "En casos históricos ante tribunales internacionales, demostró que las herramientas legales pueden ayudar a prevenir actos de guerra y violencia", destacaron sus integrantes.

En la misma línea, agregaron: "Su independencia, pericia y firmeza la convirtieron en una de las juristas internacionales más respetadas de nuestro tiempo".

Los precedentes

Uno de los aspectos más relevantes de la trayectoria de Pillay se relaciona con su participación en procesos que ampliaron el alcance de la justicia internacional frente a los delitos cometidos durante conflictos. En el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, tuvo un papel clave para que se reconociera que la violación y otras formas de violencia sexual pueden constituir crímenes de lesa humanidad y genocidio. Ese avance representó un antecedente jurídico relevante para el tratamiento de estos delitos dentro de los procedimientos internacionales.

Pillay también impulsó un precedente al lograr que, por primera vez, un acusado enfrentara cargos de incitación al genocidio únicamente por difundir propaganda. Esta actuación se inscribe en una línea de trabajo orientada a establecer responsabilidades individuales por conductas que pueden contribuir a la persecución y la violencia contra determinados grupos.

El Comité Nobel destacó que la jurista exigió responsabilidades tanto a los Estados como a sus dirigentes, al tiempo que buscó ofrecer una respuesta judicial a las víctimas de la violencia y los conflictos.

"Navi Pillay les exigió responsabilidades a los estados y a los líderes nacionales, y les dio esperanza a las víctimas de la violencia y de conflictos. En todos los cargos que ocupó, hizo hincapié en la responsabilidad de los individuos y los estados de respetar el Estado de derecho", manifestaron desde el organismo.

La valoración sintetiza una de las líneas centrales de su trabajo: sostener que los individuos y las instituciones estatales deben responder por sus acciones y que el derecho internacional constituye una herramienta para enfrentar las violaciones más graves.

La justicia como condición para alcanzar la paz

El Nobel de la Paz 2026 se inscribe en una tradición que, desde hace 125 años, busca subrayar la importancia de resolver los conflictos mediante el derecho internacional. Al fundamentar la elección de Pillay, el Comité recordó que el sistema jurídico global nunca fue perfecto y que las grandes potencias, en numerosas ocasiones, eludieron sus responsabilidades.

Sin embargo, también señaló que el desarrollo de la diplomacia y de los mecanismos legales permitió abordar una mayor cantidad de conflictos sin recurrir a la violencia. En ese marco, sus integrantes insistieron en una premisa que resume el sentido del reconocimiento: "La paz requiere justicia".

La advertencia del Comité adquiere relevancia frente a lo que describió como una etapa de fuerte presión sobre el orden internacional basado en reglas. Según su evaluación, las instituciones están siendo atacadas y resurge una política de poder que desplaza el respeto por la ley.

"La historia demostró que un mundo que opera sin el Estado de derecho es injusto, imprudente e inhumano", recordaron desde el organismo.

Ante ese escenario, el Comité destacó la necesidad de figuras capaces de defender los principios jurídicos universales y sostener las instituciones internacionales. En ese sentido, describió a personas como Pillay como quienes mantienen "la delgada línea entre el orden y el caos".

La conclusión del Comité vinculó directamente la distinción con el impacto de su trayectoria: "El compromiso de Navi Pillay con la justicia y la dignidad humana es fuente de esperanza e inspiración para todos aquellos que buscan construir un mundo más pacífico".

Oslo, sede del Nobel de la Paz

La ceremonia de entrega del reconocimiento se realizó en Oslo, Noruega, y la elección de la laureada estuvo a cargo de los cinco miembros designados por el Parlamento noruego.

El Premio Nobel de la Paz es uno de los cinco galardones instituidos por Alfred Nobel en su testamento de 1895. Su entrega se realiza cada 10 de diciembre, fecha que coincide con el aniversario de la muerte del inventor sueco.

A diferencia de las otras categorías del Nobel, que se entregan en Estocolmo, Suecia, el premio dedicado a la paz tiene su sede en la capital noruega. Esta particularidad forma parte de la organización histórica de las distinciones creadas por Nobel.

La historia del galardón se remonta a 1901. Según los datos de la Fundación Nobel, desde entonces fue concedido en 106 ocasiones a un total de 143 laureados, entre personas y organizaciones. En varias ediciones, la distinción fue compartida por dos o más ganadores.

Con la elección de Navanethem Pillay, el Comité Noruego del Nobel reconoció una trayectoria que atraviesa la justicia sudafricana, los tribunales penales internacionales y los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. El fundamento del premio se concentra en su contribución a la persecución judicial de los crímenes más graves y en la defensa del Estado de derecho como herramienta para responder a la violencia y sostener la paz internacional.