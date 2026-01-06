Nicolás Maduro seguirá detenido en Nueva York y volverá a declarar ante la justicia el 17 de marzo

El ex dictador venezolano Nicolás Maduro continuará detenido en una prisión de Nueva York y deberá volver a comparecer ante la justicia de Estados Unidos el próximo 17 de marzo. Así lo resolvió este lunes el juez federal Alvin Hellerstein, tras la primera audiencia celebrada en un tribunal de Manhattan, donde el líder chavista enfrenta cuatro cargos, principalmente vinculados al narcotráfico.

Durante la audiencia, Maduro se declaró no culpable. Vestido con camiseta anaranjada y pantalón beige de presidiario, afirmó ante el magistrado que sigue siendo el presidente de Venezuela y denunció haber sido "secuestrado" durante el operativo de captura realizado el sábado en Caracas por fuerzas estadounidenses.

"No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país", expresó en español. Luego agregó: "Fui secuestrado". Al retirarse de la sala lanzó una última frase: "Soy un prisionero de guerra". El juez Hellerstein interrumpió su exposición y le solicitó que se limitara a confirmar su identidad, señalando que "ya habrá ocasión de abordar todo esto". La audiencia contó con traducción simultánea y Maduro tomó notas durante el procedimiento.

La acusación también alcanza a su esposa, Cilia Flores, de 69 años, quien se declaró no culpable. Ambos están imputados por tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. La nueva acta de inculpación incluye además al hijo del ex mandatario, Nicolás Maduro Guerra, conocido como "Nicolasito", al ministro del Interior Diosdado Cabello y a un capo narco prófugo.

La audiencia judicial coincidió con la instalación del nuevo Parlamento en Caracas, donde Delcy Rodríguez juró como jefa del régimen chavista. "Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos", afirmó ante los legisladores. "Vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos", agregó. Rodríguez, vicepresidenta desde 2018 y primera en la línea de sucesión, asumió por orden de la Corte Suprema por un período de 90 días prorrogables.

La proclamación fue encabezada por su hermano Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, y contó con la presencia de Nicolás Maduro Guerra.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la operación militar que derivó en la captura de Maduro se realizó sin la participación del círculo cercano del líder chavista, aunque reconoció que "muchos querían hacer un acuerdo" para facilitar la transición.

En una entrevista con NBC News, Trump negó que haya existido coordinación previa con Delcy Rodríguez. "No, eso no es el caso", respondió ante una consulta directa.

No obstante, el mandatario sostuvo que la dirigente chavista "ha estado cooperando" con funcionarios estadounidenses y adelantó que "pronto se determinará" si las sanciones en su contra se mantienen o se levantan.

Trump remarcó que la operación se ejecutó bajo su supervisión directa, aunque contó con un equipo de funcionarios designados, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth.

En ese marco, el presidente estadounidense destacó que las empresas de su país podrían reconstruir la infraestructura petrolera de Venezuela en un plazo inferior a 18 meses. "Será mucho dinero, pero las compañías petroleras lo harán y luego se les reembolsará", sostuvo. Las reservas venezolanas superan los 300.000 millones de barriles, cerca del 20% de las reservas globales conocidas, un dato seguido con atención en regiones energéticas del país, incluida Catamarca.

Sin embargo, la industria petrolera estadounidense se mostró cautelosa. Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips expresaron reparos por los antecedentes de expropiaciones, la inestabilidad política y las sanciones vigentes. El CEO de Exxon, Darren Woods, recordó que la compañía fue expropiada en dos oportunidades y remarcó que cualquier retorno requiere un análisis profundo. La secretaria de Energía, Chris Wright, coordinará esta semana reuniones con ejecutivos del sector para definir estrategias.

Trump aseguró que la reactivación petrolera venezolana beneficiaría a Estados Unidos y contribuiría a mantener bajos los precios internacionales del crudo. También descartó la realización de elecciones en Venezuela en el corto plazo. "Primero hay que arreglar el país", dijo, y advirtió que su gobierno está preparado para intervenir nuevamente si Rodríguez deja de cooperar.