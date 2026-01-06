Pánico en Jerusalén: un colectivo embistió a manifestantes y provocó la muerte de un joven

Una jornada de extrema tensión se vivió este martes en Jerusalén, donde un joven de aproximadamente 18 años murió y al menos otras tres personas resultaron heridas luego de que un colectivo embistiera a un grupo de manifestantes jaredíes en una concurrida intersección del norte de la ciudad. El hecho ocurrió en el marco de una protesta que derivó en disturbios, generando escenas de pánico y caos en la vía pública.

Según informaron los servicios de emergencia y la policía israelí, el episodio tuvo lugar en el cruce de las calles Yirmiyahu y Shamgar, una zona de alto tránsito vehicular. Allí se desarrollaba una manifestación que, de acuerdo con las autoridades, escaló en violencia y provocó importantes alteraciones del orden público.

El servicio de ambulancias Magen David Adom (MDA) confirmó que la víctima fatal era un joven de alrededor de 18 años. Además, al menos tres peatones resultaron heridos como consecuencia del atropello y debieron ser trasladados a distintos centros médicos para recibir atención. Entre los lesionados se encuentran dos menores de 14 y 17 años, cuyo estado de salud no fue detallado oficialmente.

De acuerdo con el parte difundido por el MDA, el colectivo embistió inicialmente a tres personas sobre la calle Shamgar. Luego, el vehículo continuó su marcha hasta la calle Ohel Yehoshua, donde impactó contra otra persona. Las circunstancias exactas que llevaron a la secuencia de atropellos aún están siendo investigadas por las autoridades.

El conductor del colectivo fue detenido en el lugar y quedó a disposición de la policía israelí para ser interrogado. Según informó el Canal 12 de la televisión israelí, el chofer declaró ante los investigadores que intentaba escapar de los manifestantes, quienes habrían bloqueado su paso en medio de la protesta. Esta versión forma parte de la investigación en curso y todavía no fue corroborada de manera independiente.

Imágenes que circularon rápidamente en redes sociales muestran al colectivo atravesando la intersección mientras se observan focos de incendio, contenedores de basura en llamas y escenas de desorden generalizado. En los videos se percibe el clima de tensión que se vivía en el lugar, con manifestantes y fuerzas de seguridad enfrentados en plena vía pública.

Testigos citados por el diario The Times of Israel señalaron que los manifestantes intentaban bloquear el tránsito como parte de la protesta, lo que habría generado una situación de encierro para el conductor del colectivo. Sin embargo, estas versiones no pudieron ser confirmadas de forma independiente por otros medios.

La policía israelí informó que intervino para dispersar lo que describió como "un disturbio violento". Según el comunicado oficial, un grupo reducido de manifestantes arrojó objetos y huevos contra los agentes, prendió fuego contenedores de basura, bloqueó vehículos y atacó tanto a civiles como a periodistas que cubrían la protesta. En ese contexto, el colectivo habría atropellado a varios de los participantes.

La fuerza de seguridad confirmó además que periodistas presentes en el lugar fueron agredidos con piedras y debieron recibir atención médica, lo que sumó preocupación por la escalada de violencia durante la manifestación.

"El caso está bajo investigación", indicaron fuentes policiales, que aseguraron que las autoridades continuarán actuando "de manera decisiva" contra cualquier persona que ponga en riesgo la seguridad pública y el orden en la ciudad. Mientras tanto, Jerusalén permanece en estado de alerta ante la posibilidad de nuevos disturbios vinculados a este episodio.