Periodismo bajo asedio en Venezuela: denuncian una escalada de represión, miedo y autocensura

Los periodistas venezolanos denunciaron un fuerte recrudecimiento de la represión, el hostigamiento y las agresiones contra los trabajadores de prensa, en un contexto marcado por la captura de Nicolás Maduro y la vigencia del Estado de Conmoción Exterior decretado por el gobierno chavista. Desde el gremio advierten que el ejercicio del periodismo atraviesa uno de sus momentos más críticos, signado por el miedo, la persecución y la autocensura.

En ese marco, organizaciones de periodistas exigieron la liberación inmediata de al menos 21 trabajadores de prensa detenidos, muchos de ellos acusados bajo cargos de "terrorismo" o "traición a la patria", figuras que, según denuncian, son utilizadas de manera arbitraria para silenciar voces críticas.

"Hoy la profesión de periodista en Venezuela está signada por el miedo y caracterizada por la autocensura", afirmó Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Distrito Capital, en declaraciones al canal TN. Según el dirigente gremial, los comunicadores trabajan en un contexto de extrema vulnerabilidad, conscientes de que su integridad física y la de sus familias puede verse amenazada.

De acuerdo con un informe difundido por el sindicato y citado por el portal opositor La Patilla, durante la primera semana de enero se registró una escalada de agresiones sin precedentes contra periodistas venezolanos y extranjeros. El gremio vincula este incremento de la represión al decreto de Conmoción Exterior, establecido el 3 de enero, luego del ataque estadounidense a Caracas y a estados vecinos.

El decreto creó un marco de excepción que concentra amplios poderes en el Ejecutivo y habilita la captura de cualquier persona señalada por su presunta participación directa o indirecta en el ataque, incluidas tareas de apoyo. Según denuncian los periodistas, este contexto legal ha sido utilizado para restringir coberturas, intimidar comunicadores y limitar el acceso a la información.

Qué está pasando con los periodistas venezolanos

El informe del CNP detalla que, en lo que va del año, se registraron 16 detenciones arbitrarias, entre ellas la de 13 corresponsales extranjeros durante la jura de Delcy Rodríguez, el pasado 5 de enero, apenas dos días después del ataque estadounidense y de la captura de Maduro. Si bien todas estas personas fueron posteriormente liberadas, el gremio remarcó que las detenciones tuvieron un fuerte impacto intimidatorio.

Además, se contabilizaron 15 deportaciones de periodistas internacionales, cinco casos de hostigamiento directo, 16 revisiones forzadas de equipos periodísticos y 10 episodios de borrado de material audiovisual. A esto se suma el cierre de la emisora Impacto 105.5 FM, en el estado de Táchira, una zona estratégica por su cercanía con la frontera colombiana.

"Cuerpos de seguridad ejecutaron inspecciones sin orden judicial, alegando 'seguridad de Estado' para prohibir coberturas sobre el despliegue militar y la crisis institucional", denunció el gremio periodístico, que advirtió sobre el uso discrecional de las fuerzas de seguridad.

Cárdenas sostuvo que los periodistas hoy ejercen su labor "entendiendo que su vida, su seguridad y la de su familia están en riesgo". En ese sentido, denunció la existencia de una política sistemática de agresiones contra periodistas y medios, cuyo objetivo principal sería silenciar la circulación de información independiente.

"El gobierno busca que los venezolanos no puedan acceder a medios plurales y se informen únicamente a través del sistema público de medios, alineado con el oficialismo", afirmó. Según explicó, esta situación afecta gravemente la libertad de expresión, el derecho a buscar información y el derecho a ser informado, principios consagrados tanto en la legislación venezolana como en tratados internacionales de derechos humanos.

Para el dirigente del CNP, actualmente operan tres frentes contra la libertad de prensa en Venezuela: el control institucional, la aplicación arbitraria de la ley y la presión, el hostigamiento y el amedrentamiento destinados a generar autocensura.

Cómo se informan hoy los venezolanos

En este contexto, los medios estatales se encuentran fuertemente atravesados por la censura oficial y la propaganda chavista, lo que limita el acceso a información plural. Frente a ese escenario, explicó Cárdenas, muchos ciudadanos recurren a medios internacionales o a los entornos digitales, pese a los riesgos de desinformación que circulan en redes sociales.

"El chavismo conoce esta dinámica y activa mecanismos de desinformación para combatir la verdad", advirtió. Por eso, destacó el rol clave del periodismo en la alfabetización mediática, para que los ciudadanos puedan consumir contenidos de manera crítica y responsable.