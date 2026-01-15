Por primera vez, la NASA evacúa a un astronauta de la Estación Espacial: ¿qué pasó?

La NASA confirmó este jueves el regreso anticipado a la Tierra de la misión SpaceX Crew-11, luego de que uno de los astronautas que integraban la tripulación de la Estación Espacial Internacional (EEI) presentara un problema de salud. La decisión de concluir antes de lo previsto la misión fue adoptada como medida preventiva, en línea con los estrictos protocolos médicos y de seguridad que rigen las operaciones espaciales tripuladas.

Según informó la agencia estatal china Xinhua, en un reporte al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la cápsula Dragon de SpaceX amerizó con éxito frente a la costa del estado de California a las 03:41 hora local, tras completar un viaje de regreso que demandó aproximadamente diez horas desde su desacople de la estación orbital.

A bordo de la nave viajaban cuatro astronautas: Zena Cardman y Mike Fincke, representantes de la NASA; el astronauta japonés Kimiya Yui, perteneciente a la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA); y el cosmonauta Oleg Platonov, integrante de la agencia espacial rusa Roscosmos. La tripulación regresó en buen estado general, aunque fue sometida a evaluaciones médicas de rutina inmediatamente después del amerizaje, como parte del procedimiento estándar tras una misión espacial.

Los astronautas habían arribado a la Estación Espacial Internacional el pasado 2 de agosto, con el objetivo de cumplir una misión de aproximadamente seis meses de duración. Durante su estadía en la EEI, participaron en una amplia variedad de experimentos científicos, tareas de mantenimiento y actividades de investigación vinculadas a la biología, la física, la tecnología espacial y la adaptación del cuerpo humano a la microgravedad.

Sin embargo, el desarrollo normal de la misión se vio alterado el 7 de enero, cuando uno de los tripulantes presentó un problema médico. Si bien la NASA no brindó detalles específicos sobre la naturaleza del inconveniente de salud, sí confirmó que la situación motivó una evaluación integral del estado de la tripulación y de las condiciones operativas, lo que derivó en la decisión de adelantar el regreso a la Tierra.

Desde la agencia espacial estadounidense remarcaron que la seguridad y el bienestar de los astronautas constituyen la máxima prioridad, y que el adelantamiento del retorno se realizó de manera planificada y controlada. La EEI cuenta con sistemas médicos avanzados y con comunicación permanente con equipos de especialistas en Tierra, lo que permite monitorear de forma constante la salud de los tripulantes.

El regreso anticipado de la Crew-11 no afectó el funcionamiento general de la Estación Espacial Internacional, que continúa operando con otras tripulaciones a bordo. Asimismo, la NASA destacó la fiabilidad de la cápsula Dragon de SpaceX, que volvió a demostrar su capacidad para realizar misiones tripuladas de manera segura, incluso en escenarios imprevistos.

Este episodio vuelve a poner de relieve los desafíos que implican las misiones espaciales de larga duración, en particular en lo referido a la salud de los astronautas, sometidos a condiciones extremas como la microgravedad, la radiación y el aislamiento prolongado. Cada misión aporta información clave para mejorar los protocolos médicos y operativos, especialmente en el marco de los futuros proyectos de exploración lunar y misiones tripuladas a Marte.