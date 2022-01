Prohibieron el uso de drones en los Emirato Árabes

Los drones recreativos han sido uno de los dispositivos cuyo mercado ha ido creciendo; sin embargo, para algunas personas se ha convertido un problema de privacidad e incluso de seguridad, como es el caso de Emiratos Árabes Unidos, donde el gobierno ha prohibido que los aficionados vuelen drones tras la noticia de un presunto ataque con dichos dispositivos a una instalación petrolera en Abu Dhabi.

La prohibición fue anunciada por el Ministerio del Interior, la cual también se extiende a aviones pequeños como planeadores, y, a pesar de que la entidad no mencionó más detalles sobre los ataques recientes, habló de un “uso indebido detectado”, pues se tiene la evidencia de que pilotos de drones “invadieron áreas donde este tipo de actividades están prohibidas” e hicieron hincapié en la necesidad de “garantizar la seguridad de vidas y propiedades”.

APNews indicó que el hecho “involucró tanto misiles balísticos como drones cargados de explosivos” en una instalación petrolera y el aeropuerto de Abu Dabhi, ataque que dejó un saldo de tres personas. Aunque no se tienen algunos detalles claros como el tamaño y el modelo de los drones utilizados en el atentado, se sabe que dicha acción fue imputada al grupo rebelde Houthi, respaldado por Irán, que actualmente controla gran parte de Yemen y sostiene enfrentamientos contra una coalición de fuerzas de algunos países árabes dentro de los que se encuentra Emiratos Árabes Unidos (EAU)

Anteriormente, los rebeldes houthies ya han utilizado pequeños drones en ataques coordinados contra territorios como EAU y Arabia Saudí; sin embargo, es la primera vez que la nación los reconoce y también es el primero que se cobra la vida de tres personas y deja heridas a otras seis.

Con la prohibición del uso de drones recreativos y de pequeños aviones, EAU espera mantener un control más estricto de los cielos, el país ya restringió los vuelos a zonas residenciales y cerca de aeropuertos.

Cabe resaltar que, frente a la norma pueden existir excepciones, pues según el Ministerio del Interior, “contratos de trabajo o proyectos comerciales o publicitarios que dependan de la filmación con drones” pueden tramitar los permisos necesarios para realizar dichas actividades.

Actualmente, el Ministerio del Interior no ha explicado cuáles serían las sanciones o penas en caso de no cumplir la norma, pues solo “recordó a los usuarios que cualquier persona que realice estas actividades durante ese período y no tenga en cuenta las pautas estará sujeta a responsabilidades legales”.

Por qué el 5G es una amenaza para los aviones

Algunas aerolíneas han iniciado disputas a causa de la tecnología 5G, ya que podría afectar sus navegaciones, sin embargo, para saber más sobre las afectaciones a las que se refieren y su relación con el nuevo sistema de comunicación que se está implementando cabe una explicación.

Primero, hay que señalar que en medio del embrollo la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por su sigla en inglés) ha advertido de que la nueva tecnología 5G podría interferir con dispositivos como los altímetros, que miden a qué distancia del suelo viaja un avión. Los altímetros funcionan en el rango de 4,2-4,4 GHz y la preocupación es que las frecuencias subastadas se sitúan demasiado cerca de este rango.

Además de la altitud, las lecturas de los altímetros también se utilizan para facilitar los aterrizajes automáticos y para ayudar a detectar las peligrosas corrientes denominadas cizalladura del viento.

El director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, dijo el mes pasado que las directivas sobre el 5G de la FAA prohibirían el uso de radioaltímetros en unos 40 de los mayores aeropuertos de Estados Unidos.