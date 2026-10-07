Rusia descartó posibles riesgos de epidemia por caso de neumonía

Después de reportarse un caso de neumonía no se han identificado riesgos de epidemia en Irkutsk, Siberia, afirmó hoy miércoles el Servicio Federal de Vigilancia de la Protección de los Derechos del Consumidor y el Bienestar Humano de Rusia (Rospotrebnadzor).

La situación sanitaria y epidemiológica en la ciudad siberiana oriental de Irkutsk y en la cercana ciudad de Shelekhov permanece estable, anunció la agencia en un comunicado publicado en su página web, y añadió que se han implementado amplias medidas preventivas y antiepidémicas.

Hasta hoy, se ha completado la observación médica de más del 90 por ciento de las personas que estuvieron en contacto con la paciente. No se han detectado anomalías de salud asociadas con enfermedades infecciosas, y cerca de 5.000 pruebas de laboratorio no hallaron ningún microorganismo patógeno peligroso, indicó Rospotrebnadzor.

La agencia señaló que se tomaron medidas rápidamente en pleno cumplimiento de la legislación sanitaria después de recibir la información sobre el caso.

Dos comisiones encargadas de supervisar el cumplimiento de los requisitos de seguridad biológica inspeccionaron el instituto donde trabajaba la paciente y no se encontraron accidentes que involucraran microorganismos patógenos. Las inspecciones también confirmaron la implementación de controles adecuados.