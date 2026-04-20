Se cayó Chat GPT: los servidores de la IA presentan fallas a nivel global

La jornada tecnológica se ha visto sacudida por un evento de alcance internacional que ha dejado a millones de usuarios desconectados de su principal herramienta de asistencia virtual. ChatGPT, el chat conversacional con más usuarios a nivel global, ha sufrido una caída generalizada en sus servidores, lo que impide de manera absoluta recibir cualquier tipo de consulta por parte de los suscriptores y usuarios gratuitos. La magnitud del problema es tal que la plataforma no permite realizar preguntas nuevas ni tampoco acceder o abrir conversaciones generadas con anterioridad, lo que ha generado un vacío operativo en diversas industrias que dependen de esta tecnología.

En el contexto local, la situación es igualmente crítica. Según los registros de la plataforma especializada Downdetector, en Argentina la situación presenta una concentración alarmante: el 90% de los problemas reportados se vinculan directamente con las fallas en los servidores específicos de ChatGPT.

Esta cifra refleja que el impacto no es parcial ni limitado a funciones secundarias, sino que afecta el núcleo operativo del servicio. Mientras tanto, en redes sociales como X (anteriormente Twitter), se ha desatado una ola de reportes de usuarios de todas partes del mundo, quienes comparten capturas de pantalla y quejas sobre la inaccesibilidad de la inteligencia artificial más influyente del mercado actual.

Alcance de la interrupción del servicio

El desperfecto técnico no fue progresivo, sino que se manifestó de forma abrupta y con una velocidad de propagación notable. De acuerdo con los informes recopilados, el problema comenzó a manifestarse con fuerza después de las 11 de la mañana, extendiéndose rápidamente a través de diferentes husos horarios. A medida que los minutos pasaban, las quejas en plataformas de monitoreo como Downdetector se multiplicaron exponencialmente, destacando la imposibilidad de utilizar funciones clave que son vitales para el flujo de trabajo diario de profesionales, estudiantes y empresas.

A pesar de la gravedad del evento y del ruido generado en las comunidades digitales, hasta el momento no ha habido un comunicado oficial por parte de OpenAI que confirme de manera fehaciente las causas técnicas que originaron este colapso. La opacidad informativa inicial ha dado lugar a diversas interpretaciones sobre el origen de la falla. Los puntos críticos reportados por los usuarios incluyen:

Incapacidad de procesamiento: El sistema no recibe ni procesa nuevas líneas de texto o instrucciones.

Bloqueo del historial: La imposibilidad de abrir conversaciones anteriores impide recuperar datos e información previamente guardada.

Fallas de acceso: Problemas generalizados para loguearse o mantener la sesión activa en la plataforma.

Proyecciones para el restablecimiento

Ante el silencio oficial de la compañía desarrolladora, el análisis ha quedado en manos de diversos especialistas del sector. Estos expertos apuntan a dos frentes principales como posibles desencadenantes de la crisis: la existencia de fallas técnicas profundas en la infraestructura de servidores o la ejecución de tareas de mantenimiento no anunciadas que habrían derivado en una inestabilidad del sistema. Dada la complejidad de una arquitectura que soporta a la IA con más usuarios del mundo, cualquier desajuste en el backend puede provocar un efecto dominó difícil de contener de forma inmediata.

En cuanto al tiempo de espera para que el servicio recobre su curso habitual, reina la incertidumbre. Por el momento, no hay una estimación precisa sobre cuándo volverá a funcionar con normalidad. No obstante, el historial de este tipo de plataformas de gran escala ofrece un rayo de esperanza para los usuarios: en la mayoría de los casos similares ocurridos previamente, el servicio suele restablecerse en el transcurso del mismo día. Por ahora, el mundo tecnológico permanece a la espera de que los servidores de OpenAI recuperen su operatividad para normalizar una herramienta que hoy resulta indispensable para la productividad global.