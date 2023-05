"Te veo en todo lo hermoso": La sentida carta que la sobreviviente del ataque en México le dedicó a Benjamín Gamond

La conmoción por la muerte de Benjamín Gamond tras el ataque a machetazos en un restaurante de México desbordó a su familia. Sus hermanos, amigos y su novia lo homenajearon en sus redes, pero su amiga y sobreviviente, Macarena González, no pudo expresar su dolor hasta este viernes, cuando le dedicó una emotiva carta en su cuenta de Instagram.

La joven de 29 años sufrió un corte en una mano y una fractura de húmero cuando intentó detener al atacante. Santiago Lastra, su novio, también sufrió cortes, pero ambos lograron recuperarse. Después de tres días de agonía, Benjamín Gamond falleció debido a la gravedad de sus heridas en la cabeza.

Junto a un carrusel de 10 fotografías, González plasmó el siguiente mensaje: “Intentaba escribirte y no me salía, entonces empecé a tirar todo lo que sentía en una nota. Y así lo voy a dejar. Eras un alma sabia. Eras todo amor. Eras totalmente épico. Tu vida, un salto extremo. Benjamín sonrisa; Benjamín rulitos; Benjamín gula; Benjamín gruñón; Benjamín corazón. Siempre al límite. Siempre tirándote de todos los árboles que existan. Ahora, te veo en el cielo, en el mar y en todo lo hermoso”, comenzó.

También detalló cuánto lo extrañará, sobre todo durante las actividades que ambos disfrutaban: “Me van a faltar tus desayunos y tus charlas. Me vas a faltar en todas las fiestas, pero voy a seguir yendo a bailar allá adelante, como si estuvieras saltando conmigo. Me llevo para siempre tus abrazos, tu sonrisa, tu carita preciosa. Millón de cosas por hacer, pero quién nos quita las miles que hicimos, si al final siempre la vivíamos”.

Así terminó de homenajear a su amigo: “Te fuiste tranquilo, siempre en paz, pero no te fuiste a ninguna parte, porque te siento en todos lados y, aunque ahora duela mucho, nunca voy a dejar de nombrarte y celebrarte, porque quedamos vivos en la gente que amamos. Te juro que me voy a meter al mar y, con miedo, lo voy a hacer igual. Mucha vida y mucha fiesta. Tanto amor que no entra en ningún lado; tanta magia que las palabras no lo explican. Gracias, te voy a extrañar por siempre, mi hermanito Benjamín”.