Tragedia en Colombia: al menos 13 muertos y siete heridos deja derrumbe de mina de oro

Al menos 13 personas murieron y siete más resultaron heridas tras el derrumbe en una mina de oro registrado el miércoles en una zona rural del municipio de Policarpa, perteneciente al departamento de Nariño, en la región suroeste de Colombia, confirmó hoy jueves a la radio local el secretario de Gobierno de la localidad, Fredy Gámez.

"En una mina a cielo abierto, por los movimientos que se hacen en la misma, cae un talud sobre las personas y sobre el lugar que se estaba haciendo la excavación", explicó el funcionario a Caracol Radio.

Gámez señaló que las labores de rescate de los cuerpos de quienes trabajaban en la mina de forma no legal terminaron sobre las 02:00 hora local (07:00 GMT) de este jueves, al tiempo que las personas que resultaron heridas fueron atendidas en centros de salud de la localidad, y mencionó que "la solidaridad" siempre está con las comunidades en "la protección de la vida".

El secretario de Gobierno de Nariño advirtió que la minería no legal de oro se extiende hoy en día por varios municipios del departamento en la zona de la cordillera andina.

"Hay varias minas de esta forma que trabajan con las mismas retroexcavadoras", sostuvo Gámez, al agregar que la gubernatura busca coordinar con las autoridades de cada municipio para fortalecer el control de las actividades no legales dentro de la minería.

La tragedia minera se produce apenas 10 días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país.