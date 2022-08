Tragedia en Egipto: al menos 41 muertos en un incendio en una iglesia

Al menos 41 muertos dejó un incendio en una iglesia copta de El Cairo, Egipto, este domingo en plena celebración de la misa, informaron autoridades eclesiásticas.



El incendio ocurrió en la iglesia Abou Sifine del barrio popular de Imbaba, en el noroeste de la capital.



El Ministerio del Interior de Egipto comunicó que la causa del incendio fue un cableado eléctrico defectuoso en el segundo piso de la iglesia, informó la agencia Sputnik.



La Iglesia copta egipcia registró "41 muertos y 14 heridos" citando "fuentes en el Ministerio de Salud", en un comunicado publicado en su cuenta de Facebook, replicado por la agencia de noticias AFP.





El presidente Abdel Fatah al Sisi declaró en su página Facebook: "Movilicé a todos los servicios del Estado para garantizar que se apliquen todas las medidas" requeridas.



Antes, el ministerio egipcio de la Salud había indicado que al menos 55 personas fueron hospitalizadas tras el incendio y se estaba "determinando el número de muertos".



El barrio popular de Imbaba es denominado así por San Mercurio de Cesarea, reverenciado por los coptos, que son la mayor comunidad cristiana de Oriente Medio, con entre 10 y 15 millones de fieles en un país de 103 millones de habitantes.





En marzo de 2021, al menos 20 personas murieron en el incendio de una fábrica textil en los suburbios del este de El Cairo.



La fiscalía anunció que inició una investigación y envió al lugar un equipo para establecer las causas del incendio, mientras que el Ministerio de Salud indicó que envió varias decenas de ambulancias.



Sisi también anunció que presentó "sus condolencias por teléfono" al papa copto Tawadros II, que encabeza la comunidad cristiana de Egipto desde 2012. 🇪🇬 Un incendio en una iglesia mató al menos a 41 personas en El Cairo, Egipto. Otras 14 personas recibieron heridas. pic.twitter.com/QcQsXQrwK2 — Federico Alves, possibly running for the US Senate (@federicoalves) August 14, 2022





Desde entonces, la iglesia copta ortodoxa se ha mostrado más en la escena política, bajo la dirección de Tawadros II, partidario proclamado de Sisi, primer presidente de Egipto que asiste cada año a la misa de navidad copta cuando sus antecesores solo enviaban representantes.



En la gran metrópoli de El Cairo, donde millones de egipcios viven en barrios informales, los incendios accidentales son frecuentes.



Egipto experimenta con frecuencia graves incendios en sus provincias.



Los coptos sufrieron represalias de islamistas, especialmente tras el derrocamiento por al Sisi en 2013 del presidente islamista Mohamed Mursi.