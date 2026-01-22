Trump anunció el envío de una "enorme" flota militar de EE.UU. hacia Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que envió una flota militar "enorme" hacia aguas cercanas a Irán y reiteró su reclamo al gobierno iraní para que cese la represión contra las protestas opositoras que sacuden al país desde fines de diciembre.

Las manifestaciones, motivadas por la crisis económica, fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad iraníes. Según medios oficiales del régimen, al menos 3117 personas murieron durante las protestas. Sin embargo, la organización no gubernamental Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, aseguró haber verificado la muerte de 3428 manifestantes, aunque advirtió que la cifra real podría ser considerablemente mayor.

De acuerdo con la ONG, algunas estimaciones indican que "entre 5000 y 20.000 manifestantes podrían haber sido asesinados" durante la represión.

Las declaraciones de Trump

El mandatario estadounidense volvió a referirse a la situación en Irán mientras viajaba a bordo del Air Force One.

"Tenemos muchos barcos dirigiéndose en esa dirección, por si acaso. Tenemos una gran flotilla yendo hacia allá, y veremos qué sucede", afirmó Trump ante la prensa.

Sus declaraciones coinciden con reportes de especialistas en defensa que señalan movimientos recientes de la Marina de Estados Unidos. Según esas versiones, el portaaviones de propulsión nuclear USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque fueron avistados cuando abandonaban el mar de China Meridional y se dirigían aparentemente hacia el océano Índico.

"Preferiría que no pasara nada, pero los estamos vigilando muy de cerca. Detuve 837 ejecuciones el jueves pasado. De lo contrario, habrían muerto. Todos habrían sido ahorcados", sostuvo el presidente.

Presión sobre Teherán

Trump insistió en que, gracias a la presión ejercida por su gobierno, las autoridades iraníes no ejecutaron recientemente a personas detenidas por participar en las protestas antigubernamentales que se desarrollan desde hace varias semanas.

Consultado sobre si Washington busca que el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, abandone el poder o se exile, el mandatario evitó dar precisiones.

"No quiero entrar en detalles. El caso es que ellos saben lo que buscamos. Se están cometiendo muchos asesinatos", concluyó.