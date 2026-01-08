Trump aseguró que el régimen cubano "está al borde de caer"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner el foco en Cuba como parte de su discurso sobre la situación política en América Latina, tras la reciente operación militar en Venezuela que culminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro.

Consultado por el comentarista Hugh Hewitt sobre las consecuencias de la ofensiva estadounidense en Venezuela, Trump vinculó la fragilidad actual del Gobierno cubano a la pérdida de apoyo económico y político que hasta ahora recibía de Caracas. Según el líder estadounidense, ese respaldo —especialmente en materia de suministros energéticos— fue un elemento clave para la estabilidad del régimen en La Habana durante décadas, y ahora esa relación se ha visto profundamente afectada.

Aunque el mandatario prefirió evitar amenazas explícitas de acción militar directa, subrayó que la situación del país caribeño es delicada y que el mismo sistema está "pendiendo de un hilo". Esta posición se basa en la idea de que sin el sostén venezolano, Cuba enfrentaría presiones internas y externas que podrían acelerar cambios en su estructura de poder.

La estrecha relación entre Cuba y Venezuela se remonta a principios de los años 2000, cuando ambos países firmaron acuerdos de cooperación política y económica que incluyeron envíos de petróleo desde Caracas a La Habana a cambio de servicios profesionales y apoyo diplomático. Con el colapso político venezolano tras la captura de Maduro, Trump sostiene que Cuba ha perdido gran parte de sus ingresos y de su respaldo estratégico, lo que ha reducido significativamente su margen de maniobra.

Las declaraciones de Trump se producen en un contexto de tensión diplomática entre Washington y La Habana, donde ya se han impuesto sanciones económicas y restricciones adicionales durante el último año, en un intento de presionar al Gobierno cubano para que modifique su postura regional.

Mientras el gobierno estadounidense mantiene su postura, las autoridades cubanas han rechazado las afirmaciones de Trump, calificándolas de intentos de desestabilizar a la isla y afirmando que la nación caribeña seguirá defendiendo su modelo político. Líderes de la isla han hablado de un contexto de "intensificación de la presión" por parte de Estados Unidos, especialmente en relación con los recientes acontecimientos en Venezuela.

Analistas internacionales señalan que la combinación de presión económica, aislamiento diplomático y la retirada de apoyos clave podría representar un desafío sin precedentes para el gobierno cubano, aunque también destacan que la caída de un régimen que lleva décadas en el poder no es un proceso sencillo ni inmediato.