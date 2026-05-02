Trump declara finalizadas las hostilidades con Irán y evita el plazo legal del Congreso

Donald Trump aseguró que las hostilidades con Irán han terminado a través de una carta enviada al Congreso de Estados Unidos, en la que afirma que el conflicto bélico iniciado el 28 de febrero de 2026 llegó a su fin.

En el documento, el exmandatario declaró "terminadas" las acciones militares, una definición que le permitió eludir el plazo legal del 1 de mayo, fecha en la que debía obtener autorización legislativa para continuar con la intervención armada.

La comunicación fue dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al presidente pro tempore del Senado, Chuck Grassley. El envío se realizó exactamente al cumplirse los 60 días desde que Trump notificó formalmente al Congreso el inicio de las operaciones militares contra Irán.

Ese plazo está establecido por la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, normativa que limita la capacidad del Ejecutivo estadounidense para sostener acciones militares sin el aval del Poder Legislativo.

Irán ejecutó a dos hombres acusados de espiar para Israel

Las autoridades iraníes informaron que este sábado ejecutaron a dos hombres condenados por espionaje y cooperación con los servicios de inteligencia de Israel, en el marco del endurecimiento de las medidas judiciales desde el inicio del conflicto.

Según medios oficiales, los acusados fueron hallados culpables de enviar información sensible, recopilar datos sobre infraestructuras y participar en actividades de sabotaje dentro del país.

Las ejecuciones se llevaron a cabo tras la confirmación de las sentencias por parte del Tribunal Supremo, en un contexto de creciente tensión interna y externa.





Ordenaron evacuar varias localidades del sur del Líbano en medio de la tensión

El Ejército de Israel emitió una nueva orden para que los residentes de distintas ciudades y aldeas del sur del Líbano abandonen sus hogares, en medio de la continuidad de las operaciones en la zona.

La advertencia alcanza a localidades como Qaaqaait al-Jisr, Adchit al-Shaqif, Jebchit, Ebba, Kfar Jouz, Harouf, al-Duwayr, Deir ez-Zahrani y Habboush.

La medida implica un nuevo desplazamiento de civiles pese al alto el fuego vigente, en un contexto de enfrentamientos que continúan de forma intermitente.

Al menos 12 personas murieron en el sur del Líbano tras un ataque israelí

Una serie de bombardeos en el sur del Líbano dejó al menos 12 muertos, en medio de una nueva escalada de violencia pese al alto el fuego vigente.

Según reportes oficiales, ocho de las víctimas se registraron en la localidad de Habboush, donde también hubo 21 heridos, mientras que otras cuatro murieron en ataques sobre distintas aldeas de la región.

En paralelo, Hezbollah aseguró haber lanzado cohetes y drones contra el norte de Israel. Las autoridades israelíes confirmaron que uno de esos ataques dejó dos soldados heridos leves tras el impacto de un dron cerca de la frontera.