Trump dijo que podría convertirse en el "señor veto" si los demócratas ganan el Congreso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que podría convertirse en el "señor veto" si los demócratas consiguen la mayoría en el Congreso en las elecciones de medio mandato.

"Supongo que me convertiré en el 'señor Veto'", afirmó el mandatario en una entrevista con Fox News, al explicar cómo actuaría ante un escenario en el que la oposición controle ambas cámaras legislativas.

Este martes 3 de noviembre, los estadounidenses elegirán a los 435 integrantes de la Cámara de Representantes y a 35 miembros del Senado, sobre un total de 100. Además, se definirán 36 gobernaciones.

La estrategia de Trump ante una mayoría demócrata

El mandatario sostuvo que su primera respuesta sería bloquear las iniciativas legislativas impulsadas por una mayoría demócrata, con el objetivo de forzar a la oposición a negociar acuerdos.

"No sería la primera vez. Tienes un presidente que no cuenta con la Cámara de Representantes o el Senado, ellos envían propuestas, las vetas y, finalmente, después de un mes o dos de vetarlo todo, se acercan y cierras un acuerdo", argumentó.

Pese a plantear ese escenario de confrontación institucional, Trump expresó su confianza en que los republicanos mantengan el control del Congreso tras los comicios. De conseguirlo, evitaría recurrir a la estrategia de bloqueo que describió.

Las elecciones de medio mandato definirán qué partido tendrá la mayoría en cada cámara durante los próximos dos años y marcarán el escenario legislativo para la segunda mitad del mandato presidencial.