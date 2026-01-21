Trump endureció su discurso en Davos: "Europa no va en la dirección correcta"

En un clima marcado por la tensión política y diplomática, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó la palabra en el Foro Económico Mundial de Davos y lanzó duras críticas hacia Europa, en medio de una creciente crisis en las relaciones con la Unión Europea y la OTAN. El mandatario llegó al encuentro global atravesado por controversias vinculadas a su política exterior, en particular por su insistencia en avanzar sobre Groenlandia, un tema que generó fuertes fricciones con sus aliados históricos.

"Europa no va en la dirección correcta", afirmó Trump ante un auditorio compuesto por líderes empresariales, referentes políticos y figuras influyentes del escenario internacional. Si bien aseguró sentir aprecio por el continente, su mensaje estuvo cargado de advertencias y cuestionamientos. "Amo a Europa, quiero verla prosperar, pero no va en la dirección correcta", insistió, al tiempo que sostuvo que varias regiones europeas "ya ni siquiera son reconocibles".

Durante su discurso, Trump comparó el rumbo europeo con el modelo estadounidense y afirmó que muchos países podrían mejorar si adoptaran políticas similares a las impulsadas por su administración. "Los lugares de donde venimos pueden mejorar mucho si siguen nuestro ejemplo", sostuvo, reforzando una narrativa de contraste entre el crecimiento de Estados Unidos y lo que considera un estancamiento europeo.

El presidente estadounidense subió al escenario entre aplausos y se dirigió al público con su estilo característico, saludando tanto a "líderes empresariales y amigos" como a "algunos enemigos". Desde el inicio, dejó en claro que su mensaje no solo estaba dirigido a la audiencia internacional, sino también al electorado estadounidense. "Vengo con noticias fenomenales desde Estados Unidos", anunció, antes de enumerar lo que definió como los principales logros de su primer año de gestión.

"La economía está en auge", sentenció Trump, en una afirmación destinada a reforzar su imagen de liderazgo económico y a consolidar su discurso de campaña permanente. En ese marco, destacó indicadores de crecimiento y defendió las decisiones adoptadas por su gobierno, sin hacer mención directa a las críticas que generan sus políticas comerciales y exteriores dentro y fuera de Estados Unidos.

La presencia de Trump en Davos volvió a llamar la atención por su frecuencia. A diferencia de la mayoría de los presidentes estadounidenses, el actual mandatario se convirtió en uno de los jefes de Estado que más veces asistió personalmente al Foro Económico Mundial. Esta actitud representa una ruptura clara con la tradición diplomática de Washington, que históricamente evitó una participación protagónica en un espacio considerado por muchos como un símbolo de las élites globales.

Bill Clinton fue el primer presidente estadounidense en funciones en asistir a Davos, en el año 2000, cuando defendió la globalización y el libre comercio en el cierre de su mandato. Ronald Reagan participó en varias ocasiones, pero únicamente mediante videoconferencias. George H. W. Bush y George W. Bush nunca asistieron durante sus presidencias, mientras que Barack Obama optó por enviar a su vicepresidente, Joe Biden, o a secretarios de Estado como John Kerry.

Joe Biden, ya como presidente, tampoco asistió de manera personal y delegó la representación en funcionarios de alto rango, como el entonces secretario de Estado Antony Blinken. Esta línea de conducta respondía a una evaluación sostenida por asesores de imagen de la Casa Blanca, que consideraban a Davos como un "club de élite y multimillonarios", potencialmente desconectado de las preocupaciones del ciudadano común.

En ese contexto, la reiterada presencia de Trump en Davos, acompañado además por amplias delegaciones oficiales, marca un quiebre con décadas de cautela diplomática y refuerza su perfil confrontativo y disruptivo en el escenario internacional. Su discurso dejó en claro que, lejos de buscar consensos, el presidente estadounidense apuesta a profundizar su mensaje de liderazgo unilateral, aun a costa de tensionar las relaciones con Europa y sus aliados estratégicos.