Trump otra vez amenazó con "terminar con Irán para siempre"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que las negociaciones con Irán "no están llegando", marcando un punto de inflexión en el vínculo entre ambos países en medio de un conflicto que continúa sin resolución. En sus declaraciones, el mandatario expuso un escenario de incertidumbre en el que el diálogo aparece debilitado y las posibilidades de entendimiento se reducen.

Trump sostuvo que el proceso de negociación enfrenta serias dificultades debido a la conducción política iraní, a la que calificó como "extremadamente desconectada". Según su visión, la falta de coordinación interna dentro del liderazgo de Irán complica la posibilidad de alcanzar acuerdos sostenibles, ya que las decisiones no responden a una estrategia clara ni a una estructura cohesionada.

Este diagnóstico fue acompañado por una advertencia directa: si el diálogo no prospera, Estados Unidos evaluará alternativas más contundentes, incluyendo una acción militar.

Dos caminos: acuerdo o ofensiva

En su exposición, el presidente estadounidense planteó con claridad las dos opciones que, según su perspectiva, están en juego. Por un lado, la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo negociado; por otro, la alternativa de una ofensiva militar.

Si bien Trump manifestó que preferiría evitar una escalada bélica "en términos humanos", dejó en claro que no descarta esa vía. En ese sentido, utilizó una expresión contundente al señalar que existe la posibilidad de "acabar con ellos para siempre", en referencia a Irán, si las condiciones no permiten alcanzar un entendimiento.

Este planteo refuerza la idea de un escenario abierto, en el que la resolución del conflicto dependerá de la evolución de las negociaciones y de la disposición de ambas partes para ceder en sus posiciones.

El factor militar y la capacidad de respuesta

En paralelo a sus definiciones políticas, Trump buscó despejar dudas respecto de la capacidad operativa de Estados Unidos. En ese sentido, afirmó que el país cuenta con "más del doble" de misiles que al inicio del conflicto y aseguró que las fuerzas están "abastecidas y listas" para actuar en caso de una escalada. Entre los puntos destacados de su mensaje, se encuentran:

La disponibilidad de un arsenal superior al del inicio del conflicto .

. La confirmación de que las fuerzas están preparadas para una eventual acción .

. La decisión de mantener abierta la opción militar como herramienta de presión.

Estas declaraciones no solo apuntan a reforzar la posición estadounidense en la negociación, sino también a enviar una señal directa a Teherán sobre las consecuencias de un eventual fracaso del diálogo.

Cuestionamientos por el manejo de armamento

Otro de los ejes abordados por Trump fue el relacionado con el destino de armas estadounidenses que, según informes, habrían sido canalizadas hacia manifestantes iraníes a través de grupos kurdos en Irak. El presidente expresó su malestar por esta situación y afirmó: "No estoy contento con la entrega de las armas".

De acuerdo con sus declaraciones, se trató de un "pequeño número" de armamento, aunque reconoció que aún no está claro en manos de quién quedó ese material. Esta incertidumbre llevó al mandatario a cuestionar también a los kurdos, a quienes acusó de no haber cumplido con la entrega prevista.

El episodio introduce un elemento adicional de complejidad en el escenario, ya que involucra actores intermedios y pone en discusión el control sobre recursos estratégicos en una región marcada por tensiones.

Rechazo a la propuesta iraní

En el plano estrictamente diplomático, Trump también se refirió a la última propuesta presentada por Irán en el marco de las negociaciones. En ese sentido, fue categórico al afirmar que no está conforme con los términos planteados.

"Quieren hacer un trato, pero no estoy satisfecho con la propuesta", señaló el mandatario antes de emprender un viaje a Florida. Según explicó, si bien existen avances en los contactos, las condiciones impulsadas por Teherán incluyen demandas que Estados Unidos no está dispuesto a aceptar.

Este rechazo refuerza la percepción de un proceso de negociación trabado, en el que las diferencias entre ambas partes siguen siendo significativas.