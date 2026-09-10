Trump prometió 5.000 dólares a cada estadounidense si los republicanos ganan las legislativas

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realizó una nueva promesa de carácter económico durante la convención del Partido Republicano, al asegurar que cada estadounidense adulto recibiría 5.000 dólares si los republicanos logran ganar las dos cámaras del Congreso en las próximas elecciones.

La propuesta fue planteada a lo largo de un prolongado discurso pronunciado durante la convención de su partido, escenario en el que Trump se presentó como un líder inconmovible dentro del espacio republicano.

El anuncio establece una condición concreta para acceder al beneficio prometido: que los republicanos obtengan el control de ambas cámaras del Congreso en las próximas elecciones. De esta manera, la promesa quedó directamente vinculada al resultado de los comicios legislativos. El planteo formó parte de un discurso extenso en el que el mandatario abordó además las dificultades económicas que atraviesan los estadounidenses, particularmente en relación con los precios de los combustibles.

Qué dijo sobre los combustibles

Más temprano, durante el miércoles y mientras se dirigía hacia la convención republicana, Trump había reconocido que los estadounidenses podrían tener que esperar un poco más para observar un alivio en los elevados precios de los combustibles. La propia evaluación del mandatario marcó una expectativa temporal más extensa de la que había planteado para una eventual mejora en los valores.

"Creo que va a tomar un poco más de tiempo que hasta las elecciones de mitad de mandato", evaluó Trump. La declaración se produjo antes de su discurso ante la convención y anticipó uno de los aspectos económicos que luego retomaría frente a los integrantes de su partido.

El reconocimiento de Trump sobre la demora en el alivio de los precios de los combustibles se vinculó, en su argumentación, con las consecuencias económicas inmediatas de la guerra con Irán.

La guerra con Irán

Durante su discurso ante la convención republicana, el presidente reiteró el mensaje relacionado con las dificultades económicas de corto plazo. Trump sostuvo que esas dificultades, provocadas por la guerra con Irán, valían la pena como consecuencia de un objetivo que consideró prioritario: evitar que Teherán desarrollara armas nucleares.

De esta manera, el mandatario presentó las dificultades económicas de corto plazo como parte de un escenario que, según su argumento, debía ser atravesado para impedir que Irán pudiera desarrollar armas nucleares.

El planteo se produjo en el mismo discurso en el que Trump formuló su promesa de entregar 5.000 dólares a cada estadounidense adulto en caso de una victoria republicana en ambas cámaras del Congreso.

Más obsequios monetarios vinculados a Trump

La promesa realizada durante la convención se complementó con otra información vinculada a obsequios monetarios del presidente de los Estados Unidos que se conoció en las últimas horas.

En este caso, se trata de donaciones en efectivo por 45.000 dólares destinadas a tres asesoras de la Casa Blanca. Los pagos aparecen descritos en un documento como "obsequios en efectivo para las festividades" y tuvieron como beneficiarias a tres colaboradoras del líder republicano.

Entre ellas se encuentra Natalie Harp, asesora de la Casa Blanca. Las otras dos beneficiarias son Chamberlain Harris, asistente ejecutiva de Trump, y Margo Martin, asesora de comunicaciones. Las edades consignadas para las tres colaboradoras son:

Natalie Harp: 35 años.

Chamberlain Harris: 31 años.

Margo Martin: 26 años.

La información sobre estas donaciones monetarias se conoció en las últimas horas y completa el escenario planteado alrededor de la postura presentada como dadivosa de Trump, en paralelo con la promesa realizada públicamente durante la convención republicana.