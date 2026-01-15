Trump recibe a María Corina Machado en la Casa Blanca en medio de la incertidumbre sobre el futuro de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en la Casa Blanca a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, en un encuentro que se realiza a puertas cerradas en un comedor privado de la residencia oficial en Washington.

El encuentro se da en un momento de incertidumbre política en Venezuela, tras la detención en Caracas de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, con quien Trump también ha mantenido diálogo en los últimos días.

Según las fuentes consultadas, la reunión con Machado se centrará en intercambiar perspectivas sobre la dinámica interna venezolana, el apoyo internacional y los posibles pasos hacia una transición política, aunque los detalles de la agenda se mantienen bajo reserva ante la ausencia de acceso de la prensa.

Machado viajó desde Venezuela a Estados Unidos tras pasar meses en clandestinidad con apoyo logístico estadounidense y tras haber sido reconocida internacionalmente con el Nobel de la Paz. Después de la cita en la Casa Blanca, está previsto que la líder opositora se presente ante el Senado norteamericano para sostener encuentros con legisladores de ambos partidos.

El contexto del encuentro incluye un diálogo paralelo entre Trump y Delcy Rodríguez, con llamadas recientes en las que el mandatario estadounidense elogió a la presidenta venezolana encargada y abordó temas bilaterales como petróleo, comercio y seguridad.

La reunión se da en una coyuntura marcada por el debate sobre cuál será el rumbo político de Venezuela, con distintos actores nacionales e internacionales presionando sobre el proceso de transición, la liberación de presos políticos y la reconstrucción institucional del país caribeño.