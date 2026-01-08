Trump viajaría a Venezuela y deslizó que EE.UU permanecería "durante años" en el país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país espera mantener la supervisión directa de Venezuela durante un período prolongado, posiblemente por varios años, mientras avanza en la reconstrucción del sector petrolero de la nación sudamericana. Además, no descartó la posibilidad de viajar personalmente a territorio venezolano en el futuro, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.

Las declaraciones fueron realizadas el miércoles por la noche durante una extensa entrevista concedida a The New York Times en la Oficina Oval, en la que el mandatario brindó definiciones clave sobre la estrategia estadounidense en Venezuela tras la captura del ex presidente Nicolás Maduro.

"Creo que en algún momento será seguro", sostuvo Trump al ser consultado sobre la posibilidad de visitar el país caribeño, actualmente bajo supervisión política y económica de Washington. En ese marco, aseguró que el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, conformado por exfuncionarios leales a Maduro, está cooperando plenamente con la administración estadounidense.

"Nos están dando todo lo que consideramos necesario", afirmó el presidente, según consignó el diario neoyorquino. No obstante, evitó precisar cuánto tiempo planea Estados Unidos mantener el control político y económico de Venezuela, en un contexto marcado por la presencia de una flota naval estadounidense frente a sus costas y la amenaza latente de una intervención militar.

"Solo el tiempo lo dirá", respondió Trump cuando se le preguntó si esa supervisión se extendería por meses o años. Ante la insistencia del periodista, fue más contundente: "Yo diría mucho más tiempo".

Durante la entrevista, el mandatario explicó que el objetivo central de su política hacia Venezuela es reactivar el deteriorado sector petrolero, al que definió como clave tanto para la economía venezolana como para los intereses estratégicos de Estados Unidos. "Lo reconstruiremos de una manera muy rentable", aseguró. "Vamos a usar petróleo, y vamos a tomar petróleo. Estamos bajando los precios del petróleo, y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente".

Las declaraciones de Trump se produjeron pocas horas después de que funcionarios de su administración confirmaran que Estados Unidos asumirá de manera indefinida el control de la comercialización del petróleo venezolano, como parte de un plan en tres etapas presentado por el secretario de Estado, Marco Rubio, ante el Congreso.

Según detalló The New York Times, Trump anunció que su país obtendrá entre 30 y 50 millones de barriles de crudo pesado venezolano, hasta ahora bajo sanciones internacionales. Sin embargo, reconoció que la recuperación total del sector energético demandará varios años. "El petróleo tomará un tiempo", admitió.

El presidente también se mostró especialmente satisfecho con la operación militar que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, llevada a cabo en un complejo fuertemente fortificado en Caracas. Trump reveló que siguió de cerca el entrenamiento de las fuerzas involucradas, que incluyó la construcción de una réplica exacta del lugar en una base militar de Kentucky.

"Sabes que no tuviste un Jimmy Carter estrellando helicópteros por todos lados, ni un desastre como Afganistán con Biden", dijo Trump, en una crítica directa a administraciones anteriores.

En otro tramo de la entrevista, el mandatario evitó explicar por qué decidió reconocer a Delcy Rodríguez como presidenta interina, en lugar de respaldar a María Corina Machado, líder opositora que encabezó una exitosa campaña electoral contra Maduro en 2024 y fue recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

Trump se limitó a señalar que mantiene una comunicación constante con el gobierno interino a través del secretario de Estado. "Marco habla con ella todo el tiempo", afirmó.

Tampoco ofreció definiciones sobre cuándo se celebrarán elecciones en Venezuela, país que tuvo una larga tradición democrática hasta la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. En cuanto a una eventual presencia de tropas estadounidenses en tierra, Trump se negó a precisar bajo qué condiciones avanzaría en ese sentido, aunque aseguró que actualmente recibe "gran respeto" por parte de las autoridades venezolanas.

Finalmente, el presidente recordó la nacionalización de instalaciones petroleras estadounidenses realizada años atrás y concluyó: "No olviden que nos quitaron el petróleo. Ahora, estamos recuperándolo".