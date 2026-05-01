Turquía: masivas detenciones y represión durante las protestas del 1° de Mayo

Las manifestaciones por el 1° de Mayo en Turquía estuvieron atravesadas por un fuerte despliegue policial y terminaron con detenciones masivas en las principales ciudades del país. Miles de personas salieron a las calles en Ankara y Estambul en el marco del Día Internacional de los Trabajadores, en una jornada que combinó reclamos sociales, tensiones políticas y un amplio operativo de seguridad.

De acuerdo con la Asociación de Abogados ÇHD, al menos 370 personas fueron detenidas en Estambul durante el desarrollo de las protestas. El reporte indica que, ya a primera hora de la tarde, esa cifra se había consolidado como el balance parcial de una jornada que tuvo momentos de alta conflictividad.

El despliegue policial incluyó el uso de gases lacrimógenos, que fueron lanzados desde vehículos antidisturbios en medio de la multitud, en un intento por dispersar a los manifestantes y controlar el avance de las columnas.

El bloqueo a la plaza Taksim

Uno de los puntos centrales del operativo fue el intento de impedir que los manifestantes llegaran a la emblemática plaza Taksim, un espacio cargado de significado político y social en Turquía. La plaza permanece cerrada a las concentraciones desde la ola de protestas antigubernamentales ocurridas en 2013, y su acceso sigue siendo un eje de disputa en cada convocatoria masiva.

El objetivo de las fuerzas de seguridad fue bloquear el ingreso a ese punto, considerado simbólico para el movimiento obrero y las organizaciones sociales. La medida generó tensiones en el desarrollo de la jornada y derivó en enfrentamientos que terminaron con un número significativo de detenidos.

Oleadas de detenciones y denuncias sindicales

Las detenciones se produjeron en distintas fases de la movilización, en lo que fue descrito como oleadas sucesivas contra los manifestantes. Entre los arrestados se encuentra el responsable sindical Basaran Aksu, quien había denunciado públicamente el bloqueo a la plaza Taksim.

Antes de su detención, Aksu cuestionó la restricción impuesta por las autoridades y planteó una crítica directa al tratamiento diferenciado que reciben los trabajadores. "No se puede cerrar una plaza a los trabajadores de Turquía. Todo el mundo utiliza Taksim, para ceremonias oficiales, para celebraciones. Sólo a los obreros, a los trabajadores, a los pobres se les cierra la plaza", expresó.

Sus declaraciones reflejan uno de los ejes centrales de la protesta: el reclamo por el derecho a la manifestación y el acceso a espacios públicos en igualdad de condiciones.

Reclamos bajo el lema "Pan, paz, libertad"

Las movilizaciones fueron convocadas por sindicatos y asociaciones bajo el lema "Pan, paz, libertad", una consigna que sintetiza las demandas de los sectores participantes. Los reclamos abarcan tanto cuestiones económicas como sociales, en un contexto que presenta dificultades para amplios sectores de la población.

Entre los factores que atraviesan la protesta se encuentra el impacto de la inflación, que según datos oficiales y estimaciones de la Cámara de Comercio en Estambul, supera el 30% e incluso el 40%. Este escenario económico constituye uno de los principales motores de las movilizaciones y explica la masividad de la convocatoria.