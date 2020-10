Un diputado apareció en una sesión virtual completamente desnudo

El diputado paraguayo Roberto González se convirtió en el centro de las miradas luego de aparecer desnudo en la pantalla. El hombre atribuyó su desnudez a un accidente doméstico que habría tenido mientras escuchaba a los restantes legisladores.

El diputado paraguayo Roberto González se convirtió en el centro de las miradas luego de aparecer desnudo en la pantalla. El hombre atribuyó su desnudez a un accidente doméstico que habría tenido mientras escuchaba a los restantes legisladores.

En esta ocasión, la desnudez no fue algo buscado. Según indicó González a ABC: “Me había manchado la camisa con tereré por lo que me la saqué, y fue en el momento en que estábamos tratando el otorgamiento de la Orden Comuneros a Francisco Russo, y me siento sin percatarme. Me olvidé de que estaba sin camisa y que la cámara estaba activada, y retomo el orden del día, pero fue cuestión de segundo. Luego me levanto y tomo la camisa, eso fue lo que ocurrió”.

?Y vos, ¿cómo estás batallando contra el calorazo?

El diputado Roberto González lo hace así en plena sesión...? pic.twitter.com/ty0rzGRYM6 ? DiarioExtraPy (@DiarioExtraPy) September 30, 2020

A pesar de sus dichos, el video del referente del Partido Colorado se viralizó, y muchos afirman que en un momento se lo ve pararse y se constata que tampoco tiene nada en sus piernas.

“Presento mis disculpas a la ciudadanía porque fue una desatención. Hay que extremar cuidados durante una sesión virtual”, aseguró González.